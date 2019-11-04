Son Dakika Haberleri: Hollanda Schengen vizesinde değişikliğe gidiyor, yeni uygulamayla birlikte neler değişecek?
Son Dakika Dünya Hollanda Schengen vizesinde değişikliğe gidiyor, yeni uygulamayla birlikte neler değişecek?

Hollanda Schengen vizesinde değişikliğe gidiyor, yeni uygulamayla birlikte neler değişecek?

8 saat önce

İsviçre'nin ardından Hollanda'da Schengen vizesi başvurularında yeni uygulamaya geçeceğini duyurdu

Hollanda Schengen vizesinde değişikliğe gidiyor, yeni uygulamayla birlikte neler değişecek?, System.String[]

İsviçre'nin ardından Hollanda da Schengen vizesi başvurularında yeni uygulamaya geçeceğini duyurdu.


Hollanda Krallığı'nın dışişleri ile ilgili işlemlerini yürüttüğü netherlandandyou.nl internet sayfasında yaptığı duyuruda "1 Şubat 2020'den itibaren Schengen vizesi başvurularında yeni kararlar geçerli olacak. Bu adım Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeni düzenlemeler sonrası atılıyor" dendi.

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Hollanda, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:56 
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