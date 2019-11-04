Hollanda Schengen vizesinde değişikliğe gidiyor, yeni uygulamayla birlikte neler değişecek?

İsviçre'nin ardından Hollanda da Schengen vizesi başvurularında yeni uygulamaya geçeceğini duyurdu.



Hollanda Krallığı'nın dışişleri ile ilgili işlemlerini yürüttüğü netherlandandyou.nl internet sayfasında yaptığı duyuruda "1 Şubat 2020'den itibaren Schengen vizesi başvurularında yeni kararlar geçerli olacak. Bu adım Avrupa Birliği'nin kabul ettiği yeni düzenlemeler sonrası atılıyor" dendi.