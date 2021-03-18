Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı - Son Dakika
BBC

Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı

18.03.2021 02:07
Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı, System.String[]

Hollanda'da, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, hükümet ortağı liberal sağ ve liberal sol partiler zaferle çıktı.

Hollanda'da, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nin belirlendiği milletvekili genel seçimlerinden, hükümet ortağı liberal sağ ve liberal sol partiler zaferle çıktı. Sol partiler ise, ciddi oy kaybı yaşadı.

Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal sağcı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) birinci parti oldu. Seçimlerde oylarını en fazla arttıran sol liberal Demokratlar 66 (D66), sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Diğer sol partiler ile Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ciddi oy kayıpları yaşadı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle, sandık başlarında yığılmayı önlemek amacıyla 3 güne yayılan Hollanda seçimlerinde oy verme işlemi Çarşamba akşamı saat 21: 00'de sona erdi.

Hollanda ve Karayipler'deki 3 adada 15 Mart Pazartesi gününden bu yana devam eden seçimlere, katılım yüzde 81 olarak gerçekleşti. Hollanda'da kayıtlı yaklaşık 13 milyon 200 bin seçmen bulunuyor.

Ipsos sandık başı anketine göre, parlamentonun alt kanadını oluşturan temsilciler meclisi seçimlerinden yine en az 4 partili bir koalisyon seçeneği çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Mark Rutte liderliğindeki VVD, 2017 seçimlerinde olduğu gibi, yine sandıktan birinci parti çıktı.

Koronavirüs önlemleri konusundaki eleştiriler ve aşı tedarik konusundaki eksiklere rağmen VVD, 33 olan sandalye sayısını 36'ya yükseltti.

Filistinli eski El Fetih üyesi Anis al Qaq ile evli olan ve bu nedenle sık sık aşırı sağcı kesimlerce eleştirilen eski diplomat Sigrid Kaag liderliğindeki sol liberal D66, seçimde oylarını en fazla arttıran siyasi parti oldu.





Solda ciddi oy kaybı

Geçen dönem 4 partili koalisyonda yer alan D66, 2017 seçimlerinde elde ettiği 19 sandalyeyi, 27'ye yükseltti. Bunda 60 yaşındaki kadın lider Kaag'ın televizyon açık oturumlarındaki performansı etkili oldu.

D66, Rutte'nin partisinin ardından ikinci oldu. Ana muhalefet partisi olarak seçimlere giren, Wilders liderliğindeki PVV ise, geçen seçimlere göre 3 milletvekilliği kaybederek, 17 sandalye ile üçüncülüğe geriledi.

Koalisyon ortaklarından, Hollanda'nın köklü partisi Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ise, geçen seçimlerde elde ettiği 19 sandalyeyi koruyamadı. CDA, bu seçimlerde ancak14 milletvekilliği kazanabildi.

Seçimlerde en ağır yenilgiyi ise, yerleşik sol partiler aldı. Hollanda'da yıllarca iktidar ortağı olan İşçi Partisi (PvdA), 2017'de sadece 9 milletvekili çıkarabilmişti. PvdA, son seçimlerde yine aynı sayıda kaldı.

Geçen seçimlerde solun en büyük partileri olan Yeşil Sol Parti (GL) ile Sosyalist Parti (SP) muhalefette olmalarına rağmen ciddi oy kaybına uğradı. Her iki partinin de 14 olan milletvekili sayıları, son seçimlerde 8'e düştü.

Yeşil Sol Parti, listesinde Müslüman Kardeşler örgütü ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın adaya yer verdiği için; Sosyalist Parti de, Marksist üyelerini tavsiye ettiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi de, oy kaybeden siyasi partilerden biri oldu. Denk Partisi, 2017'de 3 sandalye elde ederken, bu seçimde sadece parti yöneticileri Tunahan Kuzu ve Farid Azarkan'ı meclise gönderebildi.





5 Türkiye kökenli isim

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hıristiyan Birliği'nin (CU) 5 olan milletvekili sayısı 4'e düştü.

Aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (VvD) de, 2 olan milletvekili sayısını 7'ye yükselterek, D66'dan sonra oyunu en fazla arttıran ikinci parti oldu. Avrupa yanlısı Volt Partisi de, ilk kez katıldığı seçimlerde 4 milletvekilliği elde etti.

Hayvan Hakları Partisi (PvdD) de, 5 olan milletvekili sayısını 6'ye yükseltti.

Türkiye kökenli 5 isim doğrudan milletvekili seçildi

Seçimlerde, Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu'nun yanı sıra, VVD'den Dilan Yeşilgöz, D66'dan Hülya Kat, Sosyalist Parti'den Mahir Alkaya, Volt Partisi'nden Nilüfer Gündoğan doğrudan meclise girmeye hak kazanan Türkiye kökenli isimler oldu.

Listelerde alt sıralarda yer alan diğer Türkiye kökenli adayların durumu, tercih oylarının sayılmasından sonra belli olacak.

Hollanda'da, hastalar ile 70 yaş ve üzeri 2 milyondan fazla seçmenin mektupla oy kullanması nedeniyle, sandık başı anketlerinde yanılma payı olabileceği belirtiliyor.

Seçmenler bazı kentlerde, koronavirüs önlemleri nedeniyle otomobillerinden inmeden araç içinde oy kullandı. Seçimler olaysız sona erdi. Çarşamba sabahı Rotterdam'da oy vermek için sandık balına giden Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yanlışlıkla süresi dolan eski pasaportunu getirdiği için oy kullanmadı.

Seçim merkezine kendi otomobiliyle gelen Hollandalı bakan, yanında ehliyeti de olmadığı için oy kullanamadı. Sandık görevlilerince eve gönderilen de Jonge, yeni pasaportunu ve ehliyetini alarak yeniden seçim merkezine döndü. Hollandalı bakan, yaşananlar için özür diledi.

Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı
Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı
Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı

Temsilciler Meclisi, Milletvekili, Hollanda, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Fitch, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti Optimar'ın Başkanı Daşdemir anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı! Halkın çoğunluğu "HDP kapatılsın" diyor Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Arsasından usulsüz yol geçen vatandaş, dubalarla nöbet tutmaya başladı Arsasından usulsüz yol geçen vatandaş, dubalarla nöbet tutmaya başladı         
00:46
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek         
23:37
Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı         
23:12
Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması         
22:51
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 03:41:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda seçimleri: Liberaller oylarını arttırırken, yerleşik sol partiler ciddi kayıp yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei