Hollanda - Sinema cinayetleri zanlısı Şenarabacı: Kendimi Fortnite oyununda sandım - Son Dakika
BBC

Hollanda - Sinema cinayetleri zanlısı Şenarabacı: Kendimi Fortnite oyununda sandım

Hollanda'nın Groningen kentindeki Pathé Sineması'nda temizlikçi olarak çalışan çifti geçen yıl bıçaklayarak öldüren Ergün Şenarabacı, olay anında kendisini bilgisayar oyununda zannettiğini söyledi.

Hollanda - Sinema cinayetleri zanlısı Şenarabacı: Kendimi Fortnite oyununda sandım, System.String[]

Hollanda'nın Groningen kentindeki Pathé Sineması'nda temizlikçi olarak çalışan çifti geçen yıl bıçaklayarak öldüren Ergün Şenarabacı, olay anında kendisini bilgisayar oyununda zannettiğini söyledi.

Geçen yıl 26 Ekim'de meydana gelen olayın ardından, polis tarafından bacağından vurularak yakalanan 34 yaşındaki Şenarabacı, Salı günü mahkemeye çıktı.

Olay anında kendinde olmadığını söyleyen zanlı, cinayet anını hatırlamadığını savundu. Şenarabacı, sinemanın temizlik görevlisi olan 55 yaşındaki Gina ve 56 yaşındaki eşi Marinus'u, bilgisayar oyunu kahramanları zannettiğini söyledi.

O anda Fortnite adlı bilgisayar oyununda olduğunu düşündüğünü anlatan Şenarabacı, bu nedenle temizlik görevlisi çifte bıçakla saldırdığını belirtti.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen zanlı, Hollandalı çifti öldürdüğünü kabul etti.

Pieter Baan Psikiyatri Merkezi, şizofrenik bozukluk ve psikoz sorunu bulunan Ergün Şenarabacı'nın akli dengesinin yerinde olmadığına karar verdi. Savcı, bu nedenle Şenarabacı hakkında hapis cezası istemedi.

Zorunlu tedavi talebi

Zanlının, yeniden şiddet uygulama olasılığının bulunduğunu belirten savcı, bu nedenle toplum içine dönmesinin tehlikeli olacağını vurguladı. Savcı, Şenarabacı'nın, klinikte zorunlu tedavi altına alınmasını talep etti.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan Şenarabacı'nın, 15 yaşında şiddet ve taviz nedeniyle gözaltına alındığı, 23 yaşından itibaren de psikoz hastası olduğu belirtildi.

Yerel kanal Rijmond TV'ye göre, evinde esrar yetiştirdiği gerekçesiyle 2018'de gözaltına alınan Ergün Şenarabacı, cinayatten bir süre önce düzenli olarak aldığı ilaçlarını kullanmayı bıraktı.

Yoğun şekilde esrar kullanan ve 30 kilo veren Şenarabacı'nın bir psikiyatri kliniğine yatırılması için yardım kuruluşu tarafından işlem başlatıldı. Bunun üzerine Şenarabacı, Rotterdam'da 245 kilometre uzaklıktaki Groningen kentine gitti.

Ayrıldığı sevgilisinden olan kızını kaçırdıklarını düşündüğü özel birliklerle mücadele etmek için Groningen'e gittiğini söyleyen Şenarabacı, uyumak için girdiği sinema binasında sabah saatlerinde temizlik yapan Hollandalı çifte bıçakla saldırdı.

Erkek kurbanın kız kardeşi, mahkeme salonunda Ergün Şenarabacı'ya, "Bir filmde yaşıyorsun ama bu olanlar gerçek. Senin yüzünden hayatımız alt üst oldu. Ömrünün geri kalanını duvarların ardında geçirmelisin" diye seslendi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 01:57

Son Dakika Dünya Hollanda - Sinema cinayetleri zanlısı Şenarabacı: Kendimi Fortnite oyununda sandım - Son Dakika Dünya

BBC
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