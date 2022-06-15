Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanının Fransız gençlere iş verme fikri eleştiriliyor - Son Dakika
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Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanının Fransız gençlere iş verme fikri eleştiriliyor

15.06.2022 17:44
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanının Fransız gençlere iş verme fikri eleştiriliyor

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip'in Fransız banliyölerindeki işsiz gençlerin Hollanda'da istihdam edilmesine yönelik önerisi eleştirilere neden oldu.

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip'in Fransız banliyölerindeki işsiz gençlerin Hollanda'da istihdam edilmesine yönelik önerisi eleştirilere neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Van Gennip, söz konusu önerisinin, Avrupa Komisyonu'nun AB dışından göçmen işçi getirme planına yönelik olduğunu söyledi.

Van Gennip, "Fransa'da gençlerin işsizlik oranı ciddi anlamda yüksek, özellikle de banliyölerde. Bizdeki işsizlik oranlarından çok daha yüksek. Fransa'da ya da örneğin İspanya'da okulu bırakanların, burada yemek hizmeti veya bahçecilik alanlarında çalışmalarına izin vermek için yatırım yapmayı hayal edebiliyorum. Tek bir Avrupa olarak işlev görmek istiyorsak, diğer Avrupa ülkelerindeki gençlerin işsizlik sorunu konusunda da endişelenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İşgücü sıkıntısına rağmen işsiz kalan bir milyon Hollandalı için büyük sorumluluk hissettiğini de vurgulayan Van Gennip'in açıklamaları eleştirilere neden oldu.

Bu kapsamda, Milletvekili Zohair El Yassini, "Hollanda'nın işgücü piyasası, sorunlu yabancı gençler için yeniden eğitim sağlama programı değildir." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders da Hollandalı çiftçilerin işsiz kaldığından ve hükümetin Fransa'dan Kuzey Afrikalı göçmenleri getirmek istediğinden şikayet etti.

Sendika lideri Piet Fortuin de 55 yaş üstü kişilerin üçte ikisinin iş bulmakta zorlandığını ve bir milyon kişinin dışarıda bırakıldığını söyledi.

Van Gennip, siyasilerin bir milyon Hollandalının işsiz olduğuna dikkati çekmesiyle geri adım attı ve önceliğin milyonlarca Hollandalı ve yarı zamanlı işçilere yardım etmek olduğunu kabul etti.???????

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Kaynak: AA

Hollanda, Fransa, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanının Fransız gençlere iş verme fikri eleştiriliyor - Son Dakika

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