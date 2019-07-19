Son Dakika Haberleri: Hollanda Srebrenitsa katliamından sorumlu tutuldu
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Hollanda Srebrenitsa katliamından sorumlu tutuldu

1 saat önce

Srebrenitsa katliamında hayatını kaybeden Bosnalıların aileleri tarafından açılan dava, bugün Hollanda Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Hollanda Srebrenitsa katliamından sorumlu tutuldu, System.String[]
Srebrenitsa katliamında hayatını kaybeden Bosnalıların aileleri tarafından açılan dava, bugün Hollanda Yüksek Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, en az 300 kişinin kamp dışına gönderilerek hayatını kaybetmesinden Hollanda'yı yüzde 10 sorumlu tuttu. Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda'nın koruması altında olan ve hayatını kaybeden Bosnalıların aileleri tarafından açılan davada, kampa sığınan en az 300 Bosnalının kamptan gönderilip öldürülmesi noktasında Hollanda'yı yüzde 10 sorumlu tuttu. Mahkeme, Hollanda'nın Sırpların dışarıda beklediğini bilmesine rağmen Bosnalı erkekleri kamptan gönderme kararını doğru bulmadığını açıkladı. Daha önce görülen duruşmada Hollanda yüzde 30 oranında sorumlu bulunurken, bugünkü duruşmada yüzde 10 sorumlu tutuldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Bosnalı erkeklerin kampta kalmaları halinde Ratko Mladic yönetimindeki Sırp birlikler tarafından yine bulunacağı ve Sırplar tarafından öldürülene kadar Hollanda'ya baskı uygulayacakları ifade edilerek, bu durumun gerçekleşmediği aktarıldı. Açıklamada, "Bu nedenle Hollanda, Srebrenitsa annelerinin uğradığı zararın yüzde 10'undan sorumlu" denildi. Ayrıca davada görülen konulardan biri olan Birleşmiş Milletler Koruma Gücü operasyonunda Birleşmiş Milletler'in emrindeki Hollandalı Dutchbat taburunun Srebrenica'nın düşüşünden sorumlu tutulamayacağı ifade edilerek 12 Temmuz'da başlayan tahliye sırasında, Hollanda'nın yaşananları kontrol ettiği ancak Dutchbat taburunun BM sorumluluğunda olması nedeniyle suçlu bulunamayacağı kaydedildi. Bugün alınan karar, Srebrenitsa annelerinde hayal kırıklığına neden oldu. Mahkemenin verdiği karar temyize kapalı olup, Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenlerin akrabaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilecek.
(İHA)
Srebrenitsa, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
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