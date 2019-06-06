Son Dakika Haberleri: Hollanda tedarik zincirinde çocuk işçiliği olan ürünleri ülkeye sokmayacak
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Hollanda tedarik zincirinde çocuk işçiliği olan ürünleri ülkeye sokmayacak

7 dakika önce

Hollanda hükümeti Mayıs ayında kabul ettiği yasa ile tedarik zincirinin herhangi bir noktasında çocuk işçi çalıştırılan hiç bir ürünün ülkeye girmesine müsade etmeyecek.

Hollanda tedarik zincirinde çocuk işçiliği olan ürünleri ülkeye sokmayacak, System.String[]
Hollanda hükümeti mayıs ayında kabul ettiği yasa ile tedarik zincirinin herhangi bir noktasında çocuk işçi çalıştırılan hiç bir ürünün ülkeye girmesine müsaade etmeyecek.

'Çocuk İşçiliğine Karşı Önlem' adlı yasa ile Hollanda'da veya Hollanda ile iş yapan firmalar ürünlerinin tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırıldığını fark ederlerse o ürünün satışını durdurmak veya tedarikte değişikliğe gitmekle yükümlü olacaklar aksi takdirde ağır cezalar ile karşı karşıya kalacaklar.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:25 
İşçi, Hollanda, Dünya
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