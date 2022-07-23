Hollanda, tehdit edilen bilim insanlarını korumak için harekete geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Hollanda, tehdit edilen bilim insanlarını korumak için harekete geçiyor

23.07.2022 19:33
Hollanda, tehdit edilen bilim insanlarını korumak için harekete geçiyor

Hollanda hükümeti, özellikle koronavirüs salgını döneminde, aşı karşıtları ve virüs inkarcılarının tepkisine neden olanlar başta olmak üzere, tehdit altındaki bilin insanları için daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması için harakete geçiyor.

Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda hükümeti, özellikle koronavirüs salgını döneminde, aşı karşıtları ve virüs inkarcılarının tepkisine neden olanlar başta olmak üzere, tehdit altındaki bilin insanları için daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması için harakete geçiyor.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf, bu amaçla sonbahardan itibaren bir yardım hattı oluşturulacağını açıkladı.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) Başkanı Jaap van Dissel başta olmak üzere, salgın yönetiminde yer alan bazı bilim insanları, sık sık tehditle karşılaşıyor.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Analizi başkan Yardımcısı Nikki Sterkenburg da, özellikle aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) tarafından eleştirilmesinin ardından, sosyal medyada hedef haline geldi.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Dijkgraaf, bilim insanlarının tehdit edilmesinin “can yakıcı” olduğunu belirterek, saldırıya uğrayan bilim insanları için koruma sağlanacağını vurguladı.

"Maalesef bu konuda daha fazla önlem almamız gerekiyor" diyen Hollandalı bakan, sonbahardan itibaren bu konuda somut adımlar atılacağını bildirdi.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesine konuşan Dijkgraaf’ın verdiği bilgiye göre, Hollanda Üniversiteler Birliği (UNL), tehdit altındaki bilim insanlarının başvuru yapabilmesi için “sciencesafe.nl” adlı internet sitesi hazırlıyor.

Bakan Dijkgraaf ‘a göre, sonbaharda açılacak site ve ilgili yardımcı altyapı, saldırıya uğrayan bilim insanları için koruma sağlamaya katkıda bulunacak.

Hollanda’da daha önce de, baskı altındaki medya mensuplarının korunması amacıyla, bir güvenli basın hattı oluşturulmuştu.

Benzer uygulama şimdi tehdit altındaki bilim insanları için hayata geçirilecek.

Ayrıca hükümet, bilim insanlarına nasıl daha güvenli bir çalışma ortamı sunulabileceği konusunda daha fazla araştırma ve çalışma yapmak istiyor.

Bu konuyu Avrupa bağlamında ve küresel ölçekte de gündeme getireceğinin altını çizen Dijkgraaf, "Dünyanın her yerindeki bilim insanlarının tehdit altında olduğunu görüyorum. Bilim insanları işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeli ve bunu toplumla tartışmaktan çekinmemelidir" dedi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de bilim insanları ve medyada yer alan diğer uzmanlar için daha iyi koruma sağlanması gerektiğini açıkladı.

Enstitünün 2021 yılına ilişkin yıllık raporunda, kamusal tartışmalara katılımın giderek daha güvensiz hale geldiği vurgulandı.

Yüksek öğrenim bilim sitesi “ScienceGuide”tarafından geçen yıl yapılan bir araştırma, bilim insanlarının yüzde 43'ünün son 5 yıl içinde kamuoyu önüne çıktıktan sonra tehdit edildiğini, sözlü olarak ya da başka şekilde olarak taciz edildiğini ortaya koydu.

Üniversiteler, bilim insanlarının güvenliğinin yanı sıra, tehdit edilen kişilere psikososyal yardım sağlanmasını istiyorlar.

YORUMLAR
500
FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi
Kaynak: BBC

Yusuf Özkan, Demokrasi, Hollanda, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hollanda, tehdit edilen bilim insanlarını korumak için harekete geçiyor - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlardan sabretmelerini istedi: Yılbaşında asgari ücrete gerekeni yine yapacağız
17:06 Akılalmaz geliri var! Futbol kulübüne çıplak fotoğraflarını satan model talip oldu
16:53 Görenleri şaşkına uğratan hazine! Definecinin çıkardığı taşın içinden çok sayıda altın çıktı
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 19:44:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda, tehdit edilen bilim insanlarını korumak için harekete geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement