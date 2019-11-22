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Hollanda Temyiz Mahkemesi: 'Hükümet, IŞİD'lilerin çocuklarını getirmek zorunda değil'
6 saat önce
Hollanda'da Temyiz Mahkemesi, 'ülkeden ayrılarak IŞİD saflarına katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi konusunda hükümetin aktif olarak görev almasının mecburi olmadığına' hükmetti
Hollanda'da Temyiz Mahkemesi, 'ülkeden ayrılarak IŞİD saflarına katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi konusunda hükümetin aktif olarak görev almasının mecburi olmadığına' hükmetti.
Lahey Temyiz Mahkemesi böylece daha önce bir alt mahkemenin, 'Suriye'de kötü şartlar altında yaşayan 56 çocuğun ülkeye geri getirilmesinde Hollanda devletinin aktif olarak görev alması gerektiği' yönündeki hükmünü ortadan kaldırmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:04
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