Hollanda Temyiz Mahkemesi: 'Hükümet, IŞİD'lilerin çocuklarını getirmek zorunda değil'

Hollanda'da Temyiz Mahkemesi, 'ülkeden ayrılarak IŞİD saflarına katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi konusunda hükümetin aktif olarak görev almasının mecburi olmadığına' hükmetti.



Lahey Temyiz Mahkemesi böylece daha önce bir alt mahkemenin, 'Suriye'de kötü şartlar altında yaşayan 56 çocuğun ülkeye geri getirilmesinde Hollanda devletinin aktif olarak görev alması gerektiği' yönündeki hükmünü ortadan kaldırmış oldu.