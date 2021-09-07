2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Johan Cruyff Arena
Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)
Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, de Vrij, Dumfries, Klaassen, de Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hollanda-Türkiye - Son Dakika Spor