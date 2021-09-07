Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, de Vrij, Dumfries, Klaassen, de Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

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