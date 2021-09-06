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Hollanda - Türkiye maçına doğru - Son Dakika

Hollanda - Türkiye maçına doğru

06.09.2021 16:22

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal, maçı grup için bir final olarak görmediklerini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal, maçı grup için bir final olarak görmediklerini söyledi.

Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın Utrecht şehrindeki tesisleri KNVB Campus'te, takımın önemli futbolcularından Memphis Depay'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Aday kadrodaki Cody Gakpo'nun sakatlığı ve Nathan Ake'nin de özel izni nedeniyle takımda olamayacağını belirten deneyimli teknik adam, yarın sahaya süreceği kadronun sorulması üzerine, "Türkiye'nin teknik direktörünü bilgilendirmek istemem. Çok iyi ve disiplinli bir teknik direktör. Türkiye oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler, harika takımlarda oynuyorlar. İlk 11'inde iki oyuncu Türkiye'de oynuyor, hepsi dışarıda oynuyor. Biri Beşiktaş'ta biri de Fenerbahçe'de. Teknik direktörleri ile büyük bir disiplin yakaladılar ve bu çok önemli. Çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra oynayacaklar, tahminim böyle. Kadro tercihimle ilgili bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Sahaya süreceği kadronun sürekli olarak basına sızmasına tepki gösteren Louis van Gaal, "Kimi oynatacağımı söylememi beklemenizi üzücü olarak görüyorum. Medya oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum ama Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle. Kadro önceden sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ama ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor." şeklinde konuştu.

Hollandalı teknik adam, yarınki maçı final niteliğinde görüp görmediği sorusuna, "Şu anki grupta herhangi bir final havası görmüyorum. Grupta çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu grupta herkes herkesi yenebilir. Yarın için iyi hissediyorum, bugünkü antrenmanda da Türkiye'ye karşı iyi oynayabileceğimizi gördüm. Beklentiler tabii ki yüksek; Norveç'le 1-1 berabere kaldık, Karadağ'ı 4-0 yendik." cevabını verdi.

Memphis Depay'ın kendini çok geliştirdiğini belirterek en güvendiği isimlerden biri olduğunun altını çizen van Gaal, "Memphis kendine güveniyor. Çok güçlü bir hırsı var, bu beni mutlu ediyor. Ben de kendime güveniyorum, o yüzden aynı çizgideyiz. Memphis'i 20 yaşında dünya kupasına götürmüştüm. Harika bir oyuncu. 4-3-3 oynadığımızda sol tarafa geçiyordu. Aynı PSV'deki gibi. Manchester United'a kendisini aldım, forvet arkası oynadı. Kendisi çok farklı bir futbolcu, çok rahat bir futbolcu. Komple takım olarak onun arkasında durmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Hollanda, kolay maçlarını kazandı ama Türkiye'ye yenildi, Norveç ile berabere kaldı. Türkiye ise zor maçlarını kazandı ama kolay maçlarında puan kaybetti. Bu sizi şaşırttı mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Aslında sorunun cevabı bizim imajımız. Türkler oyun disiplini ve yüksek konsantrasyonla bize karşı daha iyi oynuyor. Her takım Hollanda'yı yenmek istiyor. Türkiye'nin teknik direktörü olmak, Hollanda'nın teknik direktörü olmaktan daha kolay. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar ve iyi oynuyorlar. Ama küçük takımlara karşı teknik direktörün takımı daha iyi motive etmesi gerek. Türkiye'deki kültürü de düşündüğünde bu şekilde oluyor. Küçük takımlara karşı motivasyon ruhunu daha iyi aşılamalılar."

Memphis Depay: "Yarın daha iyi oynamamız gerekiyor"

Memphis Depay, Türkiye karşısında kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Depay, "Takımımıza güveniyorum, galip geleceğimize inanıyorum. Kaybettiğimiz ilk maçı izledik, sorun kadroyla ilgili değildi ama yarın daha iyi oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Depay, Türk Milli Takımı'nda Burak Yılmaz'ın çok önemli bir isim olduğunu ve yarın kendileri için tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Milli oyuncu, her geçen gün kendini geliştirdiğini ve öz güveninin de çok yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Hollanda - Türkiye maçına doğru
Hollanda - Türkiye maçına doğru
Hollanda - Türkiye maçına doğru
Hollanda - Türkiye maçına doğru

Louis van Gaal, Hollanda, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hollanda - Türkiye maçına doğru - Son Dakika Spor


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