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Hollanda-Türkiye maçından notlar - Son Dakika

Hollanda-Türkiye maçından notlar

07.09.2021 21:46
Hollanda-Türkiye maçından notlar, System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. İngiltere'deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Türk taraftarlardan büyük destek

A Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena'ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.

Kedilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü.

İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.

Şenol Güneş, Cebelitarık, Hollanda, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hollanda-Türkiye maçından notlar - Son Dakika Spor


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