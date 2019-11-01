Hollanda Türkiye'nin gözaltına aldığı IŞİD'li kadınlardan sadece birinin iadesini isteyecek

Hollanda, Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Hol kampından kaçarak Ankara'ya geçen ve burada gözaltına alınan IŞİD üyesi 2 kadından sadece biri için Türkiye'den iade talebinde bulunacak.

"Terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle Hollanda vatandaşlığı düşürülen Fatima H. adlı kadın, sadece Fas uyruğuna sahip olduğu için, Hollanda tarafından girişimde bulunulmayacak.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'nin uyarısı üzerine Ankara'da Türk güvenlik güçleri gözaltına alınan IŞİD üyesi kadınların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Grapperhuas, Türk makamlarının, IŞİD'li kadınlar hakkında kovuşturma yapmayacaklarını söylemeleri durumunda, bu kadınlardan biri için, büyük olasılıkla iade talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Ankara'da gözaltına alınan 2 kadın hakkında Hollanda daha önce uluslararası yakalama emri çıkarmıştı. Ancak Fatima H. adlı kadının, Türkiye'de gözaltına alındığı gün Hollanda vatandaşlığı düşürüldü.

Grapperhaus, "Artık Hollanda vatandaşı değil. Bu nedenle hakkında herhangi bir iade talebi bulunmuyor" dedi.

Hollandalı bakan, vatandaşlıktan çıkarma işlemine ilişkin sürecin Eylül ayında başladığını belirterek, Salı günü Fatima H.'nın Hollanda vatandaşlığının düşürülmesi kararına onay verdiğini açıkladı. Karar, resmi gazetenin Çarşamba günkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

'Fas'a gönderilecek'

Türkiye'nin hakkında kovuşturma yapmaması durumunda Fatima H. sınır dışı edilecek. IŞİD üyesi kadının, vatandaşı olduğu Fas'a gönderilmesi gerekecek.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Grapperhaus, Fatima H.'nin, çocukları aracılığıyla Hollanda'ya dönmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Hollandalı bakan, IŞİD üyesi kadınlarla birlikte Suriye'deki kamptan kaçan 3, 4 yaşlarındaki 3 çocuğun durumu ile ilgili olarak Türk makamları ile yakın temas içinde olduklarını da söyledi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" harekatından kısa bir süre önce, Kürt grupların denetimindeki El Hol kampından kaçmayı başaran IŞİD üyesi Hollanda vatandaşı 2 kadın, çocuklarıyla birlikte Ankara'ya gitti.

Çarşamba günü Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği'ne başvuran kadınlar, ülkelerine geri dönme talebinde bulundu.

IŞİD üyesi kadınlar, Hollanda Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine, Türk makamlarınca gözaltına alındı.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, son yıllarda Suriye'den Türkiye'ye kaçan yaklaşık 10 IŞİD üyesi, Türkiye tarafından iade edildi.