Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek - Son Dakika
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Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek

26.02.2022 12:01
Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderecek.

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderecek.

Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceği belirtildi.

Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv'de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya'ya geçecekleri bildirildi.

Hollanda hükümeti, 18 Şubat'ta Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağını açıklamıştı.

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Hollanda, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edecek - Son Dakika


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