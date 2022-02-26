Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek - Son Dakika
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Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek

26.02.2022 22:42
Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek

Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı.

Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ek askeri malzeme desteğinde bulunulacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderileceği, ayrıca Almanya ile Slovakya'ya bir Patriot hava savunma sistemi gönderme olasılığının görüşüldüğü ifade edildi.

Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesi tedarik edileceği bildirilmişti.

Hollanda hükümeti 18 Şubat'ta da Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi çeşitli askeri malzeme yardımında bulunulacağını açıklamıştı.

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Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi! Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi! Son dakika: Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı. Son dakika: Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

Slovakya, Hollanda, Ukrayna, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda, Ukrayna'ya Alman yapımı 50 tanksavar gönderecek - Son Dakika


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