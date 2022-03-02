Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek - Son Dakika
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Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek

02.03.2022 14:36
Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek

Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek.

Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek.

Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Giderek daha fazla Ukraynalı sivil ve sivil hedefler vuruluyor. Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek."

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Mark Rutte, Başbakan, Hollanda, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek - Son Dakika


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