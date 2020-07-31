Hollanda ulusal hava yolu şirketi KLM 5 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Hollanda ulusal hava yolu şirketi KLM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 2021 yılında 4 bin 500 ila 5 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

KLM hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, bin 500 süreli iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği, 2 bin çalışanın anlaşma yoluyla işten çıkarılacağı ve şirketin çeşitli birimlerinde çalışan bin 500 kişinin iş akdinin feshedileceği belirtildi.

Açıklamada "KLM'nin toparlanma yoluna girmesi uzun sürecek ve belirsizliklerle dolu olacak." ifadelerine yer verilirken, gerektiği durumda işten çıkarmaların artabileceği kaydedildi.

Şirketin uçuş operasyonlarının 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 30 kapasiteyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada işten çıkarma ve sosyal planları organize etmek niyetiyle işçi sendikaları ile görüşmeyi istediği belirtildi.

Hollanda Hükümeti Dünya genelinde 33 bin çalışanı bulunan KLM'ye, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle uğradığı zararları karşılaması için 3,4 milyar avro (yaklaşık 26 milyar lira) kurtarma yardımı yapılacağını duyurmuştu.