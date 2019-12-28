Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
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