Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

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Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
(İHA)
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