Hollanda: Vaka artışı ve sağlık çalışanlarının itirazına rağmen 28 Nisan'dan itibaren önlemler gevşiyor

Hollanda'da koronavirüs vakalarının 7 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen, 21 Ocak'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve kısmen rahatlamaya gidilmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Mark Rutte, 28 Nisan Çarşamba gününden itibaren, sonbahardan bu yana sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı.

Rutte'nin açıklamasına göre, rahatlamanın birinci aşamasında şu kararları kapsayacak:

Hollanda hükümeti, spor faaliyetlerini de kapsayan rahatlamanın ikinci aşamasına, her şeyin yolunda gitmesi durumunda 11 Mayıs'ta geçileceğini açıkladı. Hükümet Haziran ayında rahatlamanın üçüncü aşamasına geçmeyi, 4 Temmuz'dan itibaren de normale dönmeyi planlıyor.

'Hükümet, Rus ruleti oynuyor'

Ancak Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'ne (RIVM) göre, sürekli artan vaka sayıları endişe verici boyutta.

RIVM'ye göre, hastanelerdeki doluluk oranı 7 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Şu anda hastanelerde 2 bin 653 Covid hastası var. Bunların 823'ü yoğun bakım servislerinde yatıyor.

Enstitü, salgın bulaşma katsayısının 1,06 düzeyinde olduğunu ve sağlık çalışanları üzerindeki baskının her zamanki kadar yüksek olduğunu bildirdi.

Bir önceki hafta toplam 51 bin 240 olan pozitif vaka sayısı, geçen hafta toplam 53 bin 981 olarak kaydedildi. Enstitüye göre, enfeksiyon sayıları hala zirvede ve durum rahatlamayı gerektirmiyor.

Hükümete salgın konusunda tavsiyelerde bulunan Hollanda Bilim Kurulu (OMT), "Salgının azalması durumunda rahatlamak haklı ama şu an o durumda değiliz" açıklamasını yaptı.

Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sendika ve meslek örgütleri de, rahatlamanın çok erken olduğunu savunarak, hükümeti, hastaneler konusunda "Rus ruleti" oynamakla suçluyor.

Rutte: Risk almadan rahatlayamayız

Daha önce istifa eden geçici hükümet ise, kuralların gevşetilmesinin doğru bir karar olduğunu savunuyor. Başbakan Mark Rutte, hastanelerdeki hasta sayısının stabil hale geldiğini savunarak, "gevşeme ile kumar oynamıyoruz" dedi.

Sağlık hizmetleri açısından durumun hala kritik olduğunu vurgulayan Başbakan, ilk adımları çok dikkati atacaklarını ve bazı riskleri göze alabileceklerini söyledi. Rutte, "Risk almadan rahatlayamayız" görüşünü dile getirdi.

Günlük ortalama vaka sayısının 8 bin civarında olduğu Hollanda'da, toplam 1 milyon 410 bin Covid hastası bulunuyor. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı da 16 bin 938 olarak kaydedildi.