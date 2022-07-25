Hollanda ve Almanya'da işverenlerden başörtülülere ayrımcılık - Son Dakika
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Hollanda ve Almanya'da işverenlerden başörtülülere ayrımcılık

25.07.2022 22:35
Hollanda ve Almanya'da işverenlerden başörtülülere ayrımcılık

Hollanda, Almanya ve İngiltere'den araştırmacıların ortak çalışmasında, Hollanda ve Almanya'daki işverenlerin, iş başvurularında başörtülülere karşı ayrımcılık yaptığı tespit edildi.

Hollanda, Almanya ve İngiltere'den araştırmacıların ortak çalışmasında, Hollanda ve Almanya'daki işverenlerin, iş başvurularında başörtülülere karşı ayrımcılık yaptığı tespit edildi.

Hollanda Utrecht Üniversitesi, İngiltere Oxford Üniversitesi ve Almanya'daki Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nden uzmanların yaptığı araştırmada, Hollanda, Almanya ve İspanya'daki işverenlerin, başörtülü adayların iş başvurularına dönüş oranları ele alındı.

Aynı kişinin, aynı içerik ve bilgiler kullanılarak hazırlanan özgeçmişlerine başörtülü ve başörtüsüz fotoğraflarının eklenerek işverenlerin davranışlarının ölçüldüğü araştırmanın sonuçlarına göre, Hollanda'da iş başvurusunda başörtülü fotoğraf kullanılanların yüzde 35'inin başvurusuna dönüş yapılırken, başörtüsü kullanmayanlarda bu oranın yüzde 70'e çıktığı görüldü.

Almanya için benzer durumun olduğu belirtilen araştırmada, başörtülü adayların yüzde 25'inin başvurularına dönüş yapılırken, başörtüsü kullanmayan adayların yüzde 53'ü başvurularına dönüş aldı.

En çok ayrımcılık kapalı Müslümanlara yönelik

Araştırmada, başörtülü Müslüman kadınlar ile başörtüsü kullanmayan Müslüman kadınların iş başvurularına dönüş oranları da paylaşıldı.

Buna göre Hollanda'da özgeçmişlerindeki fotoğrafta başörtüsü olmayan Müslüman adayların başvurularına yüzde 48,5 dönüş olurken, başörtülü Müslümanların sadece yüzde 34,5'inin başvurusuna dönüldüğü kaydedildi.

Benzer oranların görüldüğü Almanya'da, başörtüsü olmayan Müslüman adayların yüzde 50'sinin, başörtülü Müslüman adayların ise yüzde 25'inin başvurularına dönüldüğü aktarıldı.

Hollanda'daki ayrımcılık dikkat çekici

Nisanda yayımlanan araştırmanın giriş kısmında "Hollanda ve Almanya'da başörtülü Müslümanlar, müşterilerle doğrudan iletişim gerektiren işler için yaptıkları başvuruda ayrımcılığa uğruyor" ifadesi kullanılırken, İspanya'da başörtülü kadınların işe alımlarında ayrımcılığa uğradığına ilişkin ise veri saptanmadığı belirtildi.

Hollanda'daki ayrımcılık oranının yüksekliğinin, ülkenin dini azınlıklara açık olduğu şeklindeki algıyı tersine çevirdiğine değinilen araştırmada, bunun, ülkede azınlıkların kültürel asimilasyonunu hedefleyen politikaların sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Utrecht Üniversitesinden Dr. Valentina Di Stasio, sonuçlara ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fransa ve diğer ülkelerdeki benzer çalışmaların da Müslümanlara yönelik ayrımcılığı ortaya koyduğunu kaydetti.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği genelinde dini ayrımcılıklara yönelik kapsamlı çalışmaların yürütüldüğüne değinen Di Stasio, "Dini ayrımcılıkta onlarca yıldır aynı durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Di Stasio, Avrupa Adalet Divanı'nın, "tarafsızlığı" ortadan kaldırdığı gerekçesiyle işverenlerin, dini sembolleri taşıyan işçilerin işten çıkarmalarına izin veren kararını hatırlatarak, kararın Hristiyan ve diğer dini azınlıklardan ziyade Müslüman kadınları iş piyasasında daha güçsüz duruma getirdiğine dikkati çekti.

Söz konusu araştırmanın benzerinin 2019'da Almanya'da Türk kadınlar arasında yapıldığında, Türk olmayan başörtüsüz kadınların yüzde 19, başörtüsüz Türk kadınların yüzde 13,5, başörtülü Türk kadınların ise yüzde 4 oranında iş başvurularına dönüş aldığı saptanmıştı.

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Kaynak: AA

Hollanda, England, Almanya, Güncel, Son Dakika

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