Hollanda ve Almanya, Kuzey Denizi'nde Ortak Doğalgaz Sondajı Yapacak - Son Dakika
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Hollanda ve Almanya, Kuzey Denizi'nde Ortak Doğalgaz Sondajı Yapacak

02.06.2022 11:52
Hollanda ve Almanya, Kuzey Denizi'nde Ortak Doğalgaz Sondajı Yapacak

LAHEY, 2 Haziran (Xinhua) -- Hollanda Ekonomik İşler ve İklim Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Hollanda ve Almanya'nın Kuzey Denizi'nde yeni bir doğalgaz sahası için ortak sondaj yapacakları duyuruldu.

LAHEY, 2 Haziran (Xinhua) -- Hollanda Ekonomik İşler ve İklim Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Hollanda ve Almanya'nın Kuzey Denizi'nde yeni bir doğalgaz sahası için ortak sondaj yapacakları duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Devlet Bakanı Hans Vijlbrief'in "Hollanda tarafı için bugün izinleri çıkarttığı" belirtildi. İzinler Cuma gününden itibaren "çevrimiçi inceleme için ulaşılabilir" olacak. Almanya'daki gerekli izinler için ise "hızlandırılmış bir prosedür" devam ediyor. Bu duyuru, Hollandalı doğalgaz şirketi GasTerra'nın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi sonucu Rus enerji şirketi Gazprom'un Hollanda'ya doğalgaz tedariğini durdurmasından bir gün sonra geldi. Yeni sondaj sahası Kuzey Denizi'nde, Hollanda-Almanya sınırının 19 kilometre açığında yer alacak. Doğalgazın karadan transferi için bir boru hattı inşa ediliyor. Doğalgaz sahasındaki elektrik tedariği için Almanya yakınlarındaki bir rüzgar çiftliğine giden bir hat da olacak. İlk doğalgazın 2024 yılı sonuna kadar üretilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

Kuzey Denizi, Hollanda, Almanya, Güncel, Son Dakika

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