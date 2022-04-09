HOLLANDA VE FASLI DOKTORLARIN HASTALIĞINA ÇARE BULAMADIĞI YUNUS BEBEK, TÜRKİYE'DE - Son Dakika

BAKAN KOCA: DOĞUŞTAN GELEN PRİMER SİLYER DİSKİNEZİ HASTALIĞI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda doğumlu 2 aylık Yunus, uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi. Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen Primer Silyer Diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir" dedi.

DR. EROL: HASTA ENTÜBEYDİ

Yunurs Rahou'yu amblulans uçakla Ankara'ya getiren Sağlık Bakanlığı ekibinden doktor Okan Erol, hastanın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erol, şunları söyledi: "Hastamız 2 aylık bir bebek. 'Primer Silyer Diskinezi' denilen ve nadir görülen bir hastalığı var. Hasta entübeydi biz de aldığımızda, yine mekanik solunum cihazına bağlı olarak. 3 saatlik bir uçuşla gittik. Hastayı hastaneden teslim aldık. Kara ambulansı ile uçağa getirip uçaktan da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi. Aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansı ile teslim ettik. Buradan da hastaneye tedavi için gitti. 3 kişilik ekiple gittik buradan. 1 doktor, 2 sağlık personeli, 2 de pilotumuz var. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Bir takım tetkikleri ve tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tetkik ve tedavisi devam edecektir." (DHA)