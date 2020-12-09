Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı - Son Dakika

Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı

09.12.2020 12:11
Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı, System.String[]

Hollanda ve İsveç'in Dakka büyükelçileri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Arakanlı Müslümanların iskan edilmeye başlandığı Bhasan Char Adası'nı güvenlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesine almasını istedi.

Hollanda ve İsveç'in Dakka büyükelçileri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Arakanlı Müslümanların iskan edilmeye başlandığı Bhasan Char Adası'nı güvenlik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesine almasını istedi.

"Thedailystar.net"in haberine göre, Hollanda Büyükelçisi Harry Verweij ve İsveç Büyükelçisi Alex Berg von Linde, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarına yaptıkları ziyaretin ardından yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Verweij ve Linde, Arakanlıların yerleştirilmeye başlandığı adanın BM tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

Verweij, Arakanlıların iskanı planlarına yönelik kısa vadeli çözümlerden sonuç alınamayacağını, bu nedenle orta vadeli çözümler geliştirme seçenekleri hakkında görüş alışverişinde bulunulması gerektiği uyarısında bulundu.

Linde de kamplardaki kadın ve çocukların kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini söyleyerek kalıcı çözüm için sığınmacılara psikolojik destek sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Büyükelçiler, Myanmar'da işlenen zulümlerin sorumlularının hesap vermesine odaklanmaya devam edeceklerini ve Arakanlıların geri dönüşlerinin sağlanması için baskı uygulayacaklarını vurguladı.

Ayrıca büyükelçiler, ülkelerinin Cox's Bazar'ın sürdürülebilir kalkınmasıyla bölge halkı ve sığınmacılara yönelik insani yardımları sürdüreceklerini kaydetti.

Bangladeş, 4 Aralık'ta, Arakanlıları Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamış, bu kapsamda 1642 Arakanlı kıyıdan 50 kilometre uzaktaki adaya gönderilmişti.

Arakanlı Müslümanlar, Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor

Bangladeş hükümet yetkilisi Tonmoy Das, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aralarında 15 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu en az 29 Arakanlı Müslüman'ın Bengal Körfezi'nde haftalar süren tehlikeli yolculuğun ardından balıkçı teknesiyle Bhasan Char Adası'na ulaştığını söylemiş ve adaya Arakanlı Müslümanlar için gıdanın yanı sıra doktor ve polislerden oluşan bir ekibin de gönderildiğini belirtmişti.

Mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman'ın yaşaması için hazırlandığı bilgisini paylaşarak, adada sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini söylemişti.

Ana karadaki en yakın yerleşime 52, en yakın adaya ise 30 kilometre mesafede bulunan adaya ulaşım ancak motorlu teknelerle 2 saat yolculukla sağlanabiliyor. Kötü hava koşullarında yolculuk süresi daha da uzuyor.

Bangladeş donanmasının ölçümlerine göre denizden ortalama yüksekliği 2,84 metre civarındaki adada nehir erozyonu yoğun görülüyor.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların adaya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Hollanda, İsveç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini         
09:35
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı         
08:16
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:16:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda ve İsveç, BM'yi Arakanlıların gönderildiği Bhasan Char Adası'nı incelemeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei