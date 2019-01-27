Son Dakika Haberleri: Hollanda Venezuela'da Erken Seçim İlan Edilmezse Guaido'yu Tanımaya Hazır

Hollanda Venezuela'da Erken Seçim İlan Edilmezse Guaido'yu Tanımaya Hazır

35 dakika önce

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 8 gün içerisinde bir erken seçim ilan etmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

Hollanda Venezuela'da Erken Seçim İlan Edilmezse Guaido'yu Tanımaya Hazır, System.String[]
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 8 gün içerisinde bir erken seçim ilan etmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını bildirdi.

Bakan Blok, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer 8 gün içerisinde özgür, şeffaf ve demokratik seçim ilan edilmezse Hollanda da Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici başkanı olarak tanımaya hazır." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) erken seçimle ilgili Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yaptığı uyarıyı hatırlatan Blok, Venezuelalıların kendi geleceği konusunda özgür şekilde karar vermeleri gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'ya katıldıklarını ifade etti.

Daha önce Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da benzer açıklamalar gelmişti.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ABD başta olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından Guaid "geçici devlet başkanı" olarak tanınmıştı. Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Hollanda, Venezuela, Güncel
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