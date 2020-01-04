Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti - Son Dakika

Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti

6 saat önce

ANTALYA'da yaşayan Emin G. (36), oturduğu apartmanın asansöründe, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti, System.String[]

ANTALYA'da yaşayan Emin G. (36), oturduğu apartmanın asansöründe, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 251 Sokak'ta meydana geldi. Ağabeyi ile kalan Emin G., henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, asansörde tabancayla başına tek el ateş etti.  Emin G.'nin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemelerin ardından Emin G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Emin G.'nin bugün Hollanda'da yaşayan ailesinin yanına gitmek için uçak bileti aldığı kaydedildi.


Konyaaltı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı
Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, "Sana da sıra gelecek" paylaşımı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Son Dakika Haberleri
18:36 Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yapılan telesiyejin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
18:35 Kendini unuttu otomobilinin derdine düştü - Son Dakika
18:35 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı - Son Dakika
18:35 Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı - Son Dakika
18:35 Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu - Son Dakika
17:47 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:40:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollanda'ya gideceği gün asansörde intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]