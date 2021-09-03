Hollanda'ya göçü anlatan "Gurbette" sergisi Nilüfer'de - Son Dakika

Hollanda'ya göç eden Türklerin yaşadıklarını konu alan 'Gurbette' isimli sergi Nilüfer'de açıldı. Göç kavramını yeniden sorgulayan sergi, 30 Eylüle kadar Konak Kültürevi'nde gezilebilecek.

57 yıl önce Hollanda ile Türkiye arasında imzalanan Türk İşgücü Anlaşması'yla ülkelerini ve akrabalarını geride bırakıp Hollanda'ya giden Türklerin yaşadıklarını konu olan "Gurbette" isimli sergi Bursalılarla buluştu. Konak Kültürevi'ndeki serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Hollanda Kültür Ateşesi David Naves, proje koordinatörlüğünü üstlenen yazar Şahin Yıldırım ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göç kavramının çok yönlü ve sancılı bir durum olduğunu belirterek, "Bizim toplumumuzda daha çok ekonomik sebeplerle insanlarımız yurtdışına göç etmişlerdir. Gurbet, bizim için çok tanıdık bir duygudur. İşte bu sergi de Hollanda'ya göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları meseleleri fotoğraflarla, farklı disiplinlerden eserlerle, hikayeler ve değerli eşyalarla anlatıyor. Hollanda'ya giden ilk Türk işçilerin tecrübelerini; yaşadıkları dil sorunları, kültür farklığı gibi konuları yansıtan bu sergi, aynı zamanda Hollanda'da yaşayan Türklerin kolektif tarihini de kayıt altına alıyor" diye konuştu.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde de sergiye ev sahipliği yapan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkonsolos Arjen Uijterlinde, Türkiye'den Hollanda'ya gelenlerin iki ülke arasında önemli bir bağ oluşturduğunu belirterek, "Hollanda'daki Türkler bizim ülkemizi yemekleriyle, müzikleriyle güzelleştirdiler. Ülkemizde birçok Türk işveren bulunuyor. Okullarda, siyaset dünyasında Türkler de var" dedi.

Serginin koordinötürü Şahin Yıldırım kendisinin de Hollanda'ya göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, küçük yaşta gittiği Hollanda'ya göç edenlerin hikayelerini gelecek kuşaklara anlatmak için böyle bir sergiyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, "Sergide hem Türkler, hem de Hollandalılar yer aldı. "Gurbette" sergisi ile maksadımız Hollanda'daki kolektif tarihimizi kayıt altına almak ve yeni nesillere aktarmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Erdem ve Başkonsolos Arjen Uijterlinde sergiyi gezdi. "Gurbette" sergisi 30 Eylül'e kadar Konak Kültürevi'nde izlenime açık kalacak.

Başkonsolostan Başkan Erdem'e ziyaret

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi David Naves ile birlikte sergi öncesi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'ndeki makamında da ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Arjen Uijterlinde, göreve yeni başladığını ve İstanbul dışındaki ilk ziyaretini Nilüfer'e gerçekleştirdiğini dile getirdi. Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı serginin, iki ülke arasındaki işbirliğini temsil ettiğini belirten Arjen Uijterlinde, "Kültürel faaliyetle ilişkilerimize başlamak oldukça etkileyici. Bu vesileyle biz de önümüzdeki yıllarda neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Önemli projelerinizi duymak, işbirliği yapmak isteriz. Diğer alanlar olduğu gibi tarım da Hollanda için önemli. Sizin tarıma yönelik çalışmalarınız var. Bu konuda da iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin misafirperverliğiyle ünlü bir ülke olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Sizleri misafir etmek büyük mutluluk" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Turgay Erdem, "Birçok ülke ile ortaklaşa yürüttüğümüz projelerimiz var. Hollanda'nın hem tarım, hem yenilenebilir enerji politikaları üzerindeki çalışmalarını takip ediyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak bizim de bu yönde önemli çalışmalarımız var. Bu alanlarda ortak projeler yapmak isteriz" dedi. - BURSA