Üye Girişi
Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı - Son Dakika

Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı

21.02.2022 13:25
Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı

Hollanda Hava Kuvvetlerinin, 2015'te Irak'taki bir mühimmat deposuna düzenlediği hava saldırısında ölen 11 kişinin yakınlarının, Hollanda'ya karşı tazminat talebinde bulunduğu bildirildi.

Hollanda Hava Kuvvetlerinin, 2015'te Irak'taki bir mühimmat deposuna düzenlediği hava saldırısında ölen 11 kişinin yakınlarının, Hollanda'ya karşı tazminat talebinde bulunduğu bildirildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Hollanda hükümetine karşı, Irak'ın Kerkük şehri yakınlarında bulunan Havice'deki hava saldırısı nedeniyle Hollanda mahkemelerinde dava açıldığı belirtildi.

Amsterdam Üniversitesinden Hukuk Profesörü Liesbeth Zegveld'in saldırıda ölen 11 kişinin yakınları adına tazminat davası açtığı belirtilerek, Hollanda'nın Havice'de terör örgütü DEAŞ'a ait mühimmat deposuna düzenlediği hava operasyonunda "kabul edilemez risk" aldığı görüşü aktarıldı.

Zegveld'in dava dilekçesinde saldırı öncesi muhtemel sivil kayıplarına karşı daha ciddi araştırma yapılması gerektiğine dikkati çektiği vurgulanarak, hukukçunun Hollanda'nın operasyon sebebiyle oluşacak sivil kayıpları bildiği ya da bilmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde Zegveld'in, saldırıyla DEAŞ'a karşı elde edilmesi muhtemel askeri avantajın alınan sivil zayiat riskinden daha az olduğu şeklindeki değerlendirmesinin yanı sıra saldırıyla ilgili Hollanda hükümetinin zamanında, etkili ve yeterli soruşturma yapmamasına yönelik eleştirileri yer aldı.

Havice'daki hava saldırısı

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS ile NRC gazetesinin yaptığı araştırmada, Hollanda Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 uçaklarının, 2015'te Irak'ın Havice kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 70 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Hollanda Savunma Bakanlığı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, mühimmat deposunda hesaplanandan daha fazla patlayıcı olması sebebiyle operasyonun beklenenden daha şiddetli gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlık, patlayıcı miktarının önceden bilinmesinin mümkün olmadığını ve saldırının kurallara uygun gerçekleştirildiğini kaydetmişti.

Dönemin Savunma Bakanı Ank Bijleveld, parlamentoda yaptığı konuşmada saldırı öncesi herhangi bir sivil kaybının beklenmediğini dile getirmişti.

En az 70 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda, bölgedeki yüzlerce bina zarar görmüştü.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Kasım 2020'de Havice'nin onarılması için 4 milyon avroluk fon oluştururken, saldırıya ilişkin araştırma komisyonu kurulduğunu duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı FETÖ'nün Poyrazköy davasında kumpas soruşturması tamamlandı FETÖ'nün Poyrazköy davasında kumpas soruşturması tamamlandı Son dakika haberleri! IKBY'ye göre Federal Mahkemenin 'petrol gelirleri' kararı Irak'ın geleceğini tehlikeye atabilir (2) Son dakika haberleri! IKBY'ye göre Federal Mahkemenin "petrol gelirleri" kararı Irak'ın geleceğini tehlikeye atabilir (2)

Hava Saldırısı, Hollanda, Mühimmat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:33:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'ya, Irak'ta düzenlediği hava saldırısında ölenlerin yakınları tazminat davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement