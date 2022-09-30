ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Hollanda'ya kaçırılan kitabe yeniden ait olduğu topraklarda

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla anavatanından yasa dışı yollarla çıkarıldığı ispat edilen Şile Bozgoca Camii Kitabesi, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek eserin iade sürecine, yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığının, burada defnedildiğinin belgelenmesi ve köyün yaşlılarının yazıtı hatırladıklarını beyan etmelerinin önemli katkısı oldu

(Eda Özdener-İsa Toprak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bilim dünyası, Kovid-19 salgınının kökenini tartışıyor

Dünyanın prestijli tıp dergilerinden Lancet'te Kovid-19'un kökenine ilişkin yayımlanan makale, salgının doğal yollarla veya laboratuvardan yayılmış olabileceğine ilişkin tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı

Lancet Komisyonu üyelerinden Prof. Dr. Önder Ergönül: "Bu konunun enine boyuna tartışılması, şeffaf, açık şekilde masaya yatırılması çok önemli. Kesinlikle şu veya bu diyemeyiz ama şu anda ağırlıklı düşünce, doğal kaynaklı olduğu yönünde"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova: "Yeterli veri ve kanıt olmadan bu virüsün laboratuvardan çıkmış ve insanlara bulaşmış bir mutant olduğunu iddia etmek spekülatif olur"

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Afrika açılımı Türkiye'nin kıtayla ticaret hacmini 45 milyar dolar seviyesine çıkardı

Türkiye'nin Afrika ülkelerine 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatı, 2021 yılında 21,2 milyar dolara, bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 16,7 milyar dolara yükseldi

Afrika ile ticaretin kolaylaşmasını sağlamak ve bölge ülkelerinin lojistik altyapısına katkıda bulunmak için kıtada bir lojistik merkezinin kurulması hedefleniyor

Afrika, Türk sağlık sektörü için de önemli pazar niteliği taşırken Türkiye'de en çok sağlık turisti ağırlanan Afrika ülkeleri Libya, Somali, Mısır, Fas, Nijerya ve Cezayir oldu

(Deniz Çiçek/Ankara) (Grafikli)

4- Bosna Hersek'te pazar günü genel seçim yapılacak

Kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra FBIH ve RS olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek

Bosna Hersek'te devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için İzetbegovic ve Becirovic rekabeti yaşanırken Hırvatistan'dan Boşnak seçmenlere "Hırvat aday için oy kullanmamaları" çağrısı yapıldı

Sırp entitede Dodik ve Trivic arasındaki başkanlık yarışı ön plana çıkarken resmi olmayan ilk sonuçlar pazar akşamı açıklanacak

(Lejla Biogradlija/Saraybosna) (Grafikli)

5- Bulgaristan vatandaşları 2 Ekim'de erken genel seçim için sandık başına gidecek

6,5 milyonluk ülkede 22 siyasi parti ve 6 koalisyonun katılacağı seçim için Türkiye'de 166 seçim yeri kurulacak

Yeni parlamentoya en az 8 siyasi parti ve koalisyonun yer alması bekleniyor

Bulgaristan vatandaşları seçimden refah, istikrar ve huzur bekliyor

(Ihvan Radoykov/Kırcaalı) (Görüntülü-Grafikli)

6- ANALİZ- AB'nin Yeşil Dönüşüm atağı ve Türkiye'ye duyulan ihtiyaç

AB'nin önünde geleceğini etkileyecek gıda güvenliği, enerji ve göç gibi ciddi meseleler bulunuyor ve Avrupa'nın bu konularda Türkiye'yle iş birliğine ihtiyacı var

AB'nin Türkiye'yle ilişkilere bazı üyelerin dar görüşlü ve tek taraflı çıkarları doğrultusunda değil, sağduyuyla bakarak pragmatik bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor

AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığından kurtulmak için gösterdiği Yeşil Dönüşüm çabaları, yenilikçilikle birleşerek Ukrayna'daki savaş bittiğinde Birliğin ciddi sıçrama yapmasını sağlayabilir

(Ömer Tuğrul Çam/İstanbul)

7- Beşiktaş maçın ilk yarısında, Fenerbahçe tamamında etkili

Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak ekiplerden Beşiktaş, attığı 16 golün 12'sini ilk yarılarda kaydetti

Siyah-beyazlılara göre 1 maçı eksik Fenerbahçe ise 20 golünün 11'ini ilk yarılarda, 9'unu ikinci yarılarda buldu

Fenerbahçe, lig maçlarının ilk yarılarında şu ana kadar sadece 1 gol yerken, Beşiktaş, 10 golün 7'sini ikinci yarılarda yedi

(Süha Gür/İstanbul)

8- Fenerbahçeli futbolcu Ezgjan Alioski şampiyonluğa inanıyor:

"Çok fazla kupa kazanmak istiyorum çünkü Fenerbahçe bunları hak ediyor"

"Derbide takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Saha içinde hep birlikte savaş vermemiz gerekiyor"

(Süha Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.