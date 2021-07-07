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Hollanda'ya silahlı saldırı şoku! Mafya, ünlü gazeteciye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
BBC

Hollanda'ya silahlı saldırı şoku! Mafya, ünlü gazeteciye sokak ortasında kurşun yağdırdı

07.07.2021 09:00

Hollanda'nın tanınmış yargı ve güvenlik muhabirlerinden Peter R de Vries, Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı. Suç konusunda uzman gazeteci de Vries 5 kurşunla ağır yaralanırken, Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilen uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğunu açıklamıştı. Amsterdam polisi, olası silahlı saldırganın da aralarında bulunduğu üç şüphelinin, otoyoldaki bir araç içinde yakalandığını açıkladı.

Salı akşamı Amsterdam'da bir televizyon programına konuk olan 64 yaşındaki Hollandalı gazeteci, stüdyodan çıktıktan sonra, saat 19:30 sularında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarına göre, yakın mesafeden 5 el ateş edilen de Vries, başından ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gazetecinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

MAFYANIN ÖLÜM LİSTESİNDE YER ALIYORDU

Kamu yayıncısı NOS'a göre, bazı polisiye olaylar ve davalarda düzenli olarak danışmanlık yapan Peter R de Vries, Fas-Hollanda kökenli 17 mafya üyesinin yargılandığı "Morengo davası"nın baş tanığı Nabil B.'nin de gizli danışmanlığını yapıyordu.

De Vries, 2019 yılında, Morengo davasının baş sanığı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde olduğunu açıklamıştı. Tanık Nabil B.'nin kardeşinin yanı sıra, avukatı Derk Wiersum da, 2019 yılında Amsteram'daki evinin önünde vurularak öldürülmüştü. Hollanda'nın en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Taghi, bir süre önce Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilmişti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Amsterdam polisi, de Vries'i vuran saldırganın ince yapılı, koyu yeşil kamuflaj veketi giyen, siyah şapkalı ve açık tenli bir kişi olduğunu bildirdi. Polisin düzenlediği basın toplantısında, Peter R. de Vries'e saldırı düzenledikleri şüphesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Başbakan Mark Rutte ile Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus olayın ardından Lahey'deki Ulusal Terörle Mücadele Koordinatörlüğü'nde (NCTV) bir araya gelerek, saldırı hakkında bilgilendirildi.

TEHDİT ALIYORDU

Hollanda'da Heineken bira fabrikasının sahibi Freddy Heineken'in 1986 yılında kaçırılması olayı da dahil, birçok gelişmeyi yakından izleyen de Vries, Heineken'i kaçırma olayının sanığı Cor van Hout ile yakın dost olması nedeniyle eleştirilere uğramıştı. De Vries, halen cezaevinde bulunan ve Heineken'in kaçırılması olayına karışan organize suç örgütü lideri Willem Holleeder tarafından 2013 yılında tehdit edilmişti. Hollanda'daki çeşitli gazetelerde çalışan Peter R de Vries, uzun yıllar televizyonda suç dosyası içerikli programlar yapmıştı.

KORUMA İSTEMEMİŞTİ

Son yıllarda, kaçak göçmenler başta olmak üzere, toplumdaki savunmasız kişilerin seslerini duyurmalarına yardımcı olan Hollandalı gazeteci, Gana'daki yoksul çocuklara yardım amacıyla kızı Kelly taravından kurulan "Meet Kate Vakfı"nın da elçisiydi. Evli ve bir çocuk babası olan de Vries, tehditlere rağmen koruma istemiyordu.

De Vries ile uzun süre birlikte çalışan gazeteci Kees van der Spek, şunları söyledi: "Eskiden korunması konusunda konuşurduk ama Peter, 'Bu konuda yapacağım fazla bir şey yok. Sağımda solumda birer polis de olsa, öldürmek isteyen yine de vurabilir' derdi."

Van der Spek'e göre, de Vries bazen zorunlu olarak koruma altına alınmak istenirdi ama kendisi bunu rahatsız edici bularak geri çevirdi. Hollanda'daki bazın meslek örgütleri ve politikacılar, saldırıyı tepkiyle karşılayarak kınadılar.

Hollanda'ya silahlı saldırı şoku! Mafya, ünlü gazeteciye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Amsterdam, Hollanda, Saldırı, Dubai, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'ya silahlı saldırı şoku! Mafya, ünlü gazeteciye sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika Dünya

BBC

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