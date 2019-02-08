Son Dakika Haberleri: Hollanda Yakışıklılık Yarışmasında Türk Aday Finalde

Hollanda Yakışıklılık Yarışmasında Türk Aday Finalde

20 dakika önce

- Hollanda yakışıklılık yarışmasında Türk aday finaldeROTERDAM - "Misters of The Netherlands 2019" yakışıklılık yarışmasında finale kalan 23 yaşındaki Türk asıllı Mert Açıkel, 20 Nisan'da Hollanda'nın yakışıklısı olmak için yarışacak.

- Hollanda yakışıklılık yarışmasında Türk aday finalde

ROTERDAM - "Misters of The Netherlands 2019" yakışıklılık yarışmasında finale kalan 23 yaşındaki Türk asıllı Mert Açıkel, 20 Nisan'da Hollanda'nın yakışıklısı olmak için yarışacak.
Misters of The Netherlands 2019 yarışmasında yine bir Türk finale kaldı. Geçtiğimiz yıl Luca Derin'in kazandığı güzellik yarışmasına bu yıl 23 yaşındaki Türk asıllı Mert Açıkel katıldı. Finale kalan Açıkel, Hollanda'daki Türklerin desteğini bekliyor. Hollanda'da doğan, aslen Ankaralı bir genç olan Mert Açıkel, şu anda eğitimini tamamlamaya çalışıyor. Mert, mankenlik tekliflerini de değerlendirdiğini ifade ediyor. Kariyerin, mankenlik üstüne kurmak istediğini söyleyen Açıkel, "Tabi ki de oyunculuğu düşünmek istiyorum, ama şu an benim için asıl hedef bu platformda yükselmek" dedi. "Kendini güzel buluyor musun?" sorusuna çok mütevazı cevap veren Açıkel, "İnsan kendisi hakkında fazla konuşmak istemez ama insanlar yakışıklı olduğumu söylüyor. Ama her insanın farklı zevkleri vardır" ifadesini kullandı.
Rotterdam'da gerçekleşecek olan finallerde kazananlar, halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek. Finalde birinci ve ikinci olan yarışmacılar, uluslararası platformda yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

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