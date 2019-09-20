Son Dakika Haberleri: Hollanda Yargıtayı, silahlı saldırıdan polisi sorumlu tuttu
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Hollanda Yargıtayı, silahlı saldırıdan polisi sorumlu tuttu

1 saat önce

Hollanda Yargıtayı, 8 yıl önce Alphen aan den Rijn kentindeki Ridderhof alışveriş merkezinde 7 kişinin öldüğü ve biri Türk olmak üzere 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıdan polisin sorumlu olduğuna hükmetti.

Hollanda Yargıtayı, silahlı saldırıdan polisi sorumlu tuttu, System.String[]

Hollanda Yargıtayı, 8 yıl önce Alphen aan den Rijn kentindeki Ridderhof alışveriş merkezinde 7 kişinin öldüğü ve biri Türk olmak üzere 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıdan polisin sorumlu olduğuna hükmetti.

Yargıtaydan yapılan yazılı açıklamada, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bilindiği halde hatalı şekilde silah ruhsatı verilmesi nedeni ile polisin sorumlu olduğu ve mağdurlara tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Yargıtayın bugün aldığı nihai karar doğrultusunda polisin, yaralanma ve ölüm tazminatının yanı sıra başka tazminatlar da ödemesi gerektiği ifade edildi.

Ridderhof alışveriş merkezindeki silahlı saldırı

Ridderhof alışveriş merkezinde 9 Nisan 2011'de rastgele ateş açan bir kişi, 6 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Olayda biri Türk olmak üzere 16 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri, olaya şahit olanlar ve maddi zarar gören mağaza sahipleri, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bilindiği halde silah ruhsatı verdiği gerekçesi ile polise dava açmıştı.

Lahey mahkemesi, polisi olaydan sorumlu tutarak mağdurlara tazminat ödenmesine karar vermişti. Mahkemenin bu kararına itiraz eden polis, davayı temyize götürmüştü.

Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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