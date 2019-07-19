Son Dakika Haberleri: Hollanda Yargıtayından 'Srebrenitsa' kararı
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Hollanda Yargıtayından 'Srebrenitsa' kararı

1 saat önce

Hollanda Yargıtayı, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürdü.

Hollanda Yargıtayından 'Srebrenitsa' kararı, System.String[]
Hollanda Yargıtayı, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürdü.
Saraybosna, Hollanda, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27 
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