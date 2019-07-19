Hollanda Yargıtayından 'Srebrenitsa' kararı
1 saat önce
Hollanda Yargıtayı, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürdü.
Hollanda
Yargıtayı, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27
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