CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı sahadan 3-0'lık skorla sahadan sildi.
Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Milli Takım, Hollanda karşısında ilk seti 25-20, 2. seti 25-19 ve üçüncü seti 25-23 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Son Dakika Spor