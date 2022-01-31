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Hollanda'yı "Corrie" fırtınası vurdu - Son Dakika

Hollanda'yı "Corrie" fırtınası vurdu

31.01.2022 17:34
Hollanda'yı "Corrie" fırtınası vurdu

Hollanda'da dün geceden bu yana etkili olan "Corrie" fırtınası nedeniyle evlerin çatıları uçtu, dalgaların sürüklediği yük gemisi, petrol tankeriyle çarpıştı.

Hollanda'da dün geceden bu yana etkili olan "Corrie" fırtınası nedeniyle evlerin çatıları uçtu, dalgaların sürüklediği yük gemisi, petrol tankeriyle çarpıştı.

Hollanda'da dün gece itibariyle etkili olmaya başlayan Corrie fırtınası tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, ülkedeki ulaşım durma noktasına geldi. Saatteki hızı 120 kilometreyi bulan fırtına büyük tahribata neden oldu. Fırtına nedeniyle 260 uçuş iptal edilirken, Haarlem ve Leiden kentleri arasında arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı.

Şehrin kuzey kıyılarında ise dalgaların 6 metreye kadar yükselmesi sonucunda limandaki gemiler sürüklendi. Julietta D adlı yük gemisi limandan 32 kilometre uzaklaşarak, Pechora Star isimli petrol tankeriyle çarpıştı. Kaza sonucu petrol tankerinde hasar oluşurken, Hollanda sahil güvenliği, teknede bulunan mürettebatın kurtarıldığını bildirdi.

(Ali Parıltı/ İHA)

Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu
Hollanda'yı Corrie fırtınası vurdu

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Hollanda, Fırtına, Petrol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollanda'yı 'Corrie' fırtınası vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollanda'yı "Corrie" fırtınası vurdu - Son Dakika
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