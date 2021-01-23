Hollanda yük taşımacılığını 'Hyperloop' ile yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

Hollanda yük taşımacılığını 'Hyperloop' ile yapmaya hazırlanıyor

23.01.2021 19:37
Hollanda yük taşımacılığını 'Hyperloop' ile yapmaya hazırlanıyor, System.String[]

Hollanda, önümüzdeki yıllarda yük taşımacılığını, saatte bin kilometre hıza ulaşabilen "Hyperloop" (hız yuvarı) aracılığıyla yapmaya hazırlanıyor.

Hollanda, önümüzdeki yıllarda yük taşımacılığını, saatte bin kilometre hıza ulaşabilen "Hyperloop" (hız yuvarı) aracılığıyla yapmaya hazırlanıyor.

Bu amaçla başkent Amsterdam ile Rotterdam limanı arasında bir Hyperloop inşaa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Özel bir vakum tüp tarafından çekilen ve saatte bin kilometre hıza ulaşabilen trenler tarafından yapılacak yük taşımacılığına ilişkin denemeler başarılı olursa Hyperloop, yolcu taşımacılığında da kullanılacak.

ABD'li girişimci Elon Musk tarafından geliştirilen Hyperloop, bir vakum tünel tüpü içerisinde yüksek hızda yolcu ve yük taşınmasını sağlayan sistem. İnsanlı ilk deneme sürüşü Kasım 2020'de Las Vegas'ta gerçekleştirilen hız yuvarı ile Avrupa'daki seyahat süresinin kısaltılması amaçlanıyır.

Hollanda, bu yeni sistemi ilk olarak yük taşımacılığında kullanmayı hedefliyor. Amsterdam'daki Schipol Havalimanı, çiçekçilik sektörü ve ihracatçı birlikleri ile belediyeler tarafından desteklenen bir proje hazırlandı.

Yaklaşık 1,5 yıl sürecek araştırma kapsamında, ülkenin kuzeyindeki Groningen kentinde bir Hyperloop test merkezi kuruldu. Bu testlerin başarıyla sonuçlanması durumunda, Amsterdam ile Rotterdam kentleri arasında bir hyperloop tüneli yapılacak.

Hollanda medyasına göre hyperloop sistemi, Avrupa'daki yük taşımacılığı altyapısı üzerindeki baskıyı azaltacak. Hızlı ve güvenli olduğu belirtilen sistem, karbondioksit salınımı önemli ölçüde az olduğu için, yük taşımacılığı açısından en çevreci seçenek olarak da görülüyor.

Sistemin başarılı olması durumunda, İngiltere'nin başkenti Londra ile Fransa'nın başkenti Paris arasındaki mesafe, yaklaşık yarım saatlik bir sürede katedilebilecek.

Hollanda yük taşımacılığını 'Hyperloop' ile yapmaya hazırlanıyor

Rotterdam, Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda yük taşımacılığını 'Hyperloop' ile yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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