Üye Girişi
Hollanda Yüksek Mahkemesi Rusya'ya verilen 50 milyar dolarlık cezayı bozdu - Son Dakika

Hollanda Yüksek Mahkemesi Rusya'ya verilen 50 milyar dolarlık cezayı bozdu

05.11.2021 16:10
Hollanda Yüksek Mahkemesi Rusya'ya verilen 50 milyar dolarlık cezayı bozdu

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın Yukos şirketinin eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmeden temyiz mahkemesi kararını bozdu.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın Yukos şirketinin eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmeden temyiz mahkemesi kararını bozdu.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, Lahey'deki temyiz mahkemesinin Rusya aleyhine hükmettiği, kararın bozulduğu belirtildi.

Rusya'nın temyiz mahkemesi kararına üç nedenden yaptığı itirazı inceleyen Yüksek Mahkeme, bu itirazlardan birini kabul ederken ikisini reddetti.

Yüksek Mahkeme kararında, Yukos'un eski hissedarlarının tahkim sürecinde usulsüzlük yaptıkları şeklindeki Rus hükümetinin itirazlarının Lahey temyiz mahkemesi tarafından dikkate alınmadığı ve yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle tazminat kararını bozdu.

Karara göre bundan sonraki aşamada, davayı Amsterdam temyiz mahkemesi ele alacak.

Dava 2014'ten beri sürüyor

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2014 yılında verdiği kararda, Rusya'nın hukuk sistemini manipüle ettikleri ve Yukos'un patronu Mihail Hodorkovski'nin hapse girmesine yol açarak şirketi iflasa zorladığı gerekçesiyle Yukos'un eski 3 hissedarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Rusya, bu karara Lahey Bölge Mahkemesinde itiraz etti ve mahkeme 2020 yılındaki kararında Rusya'nın Yukos'un eski hissedarlarına tazminat ödemesine hükmeden kararı onamıştı.

Rusya onama kararını Hollanda Yüksek Mahkemesine taşımıştı.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM) 2011'de verdiği kararda, Rusya'nın "Yukos'un avukatlarına savunma için gerekli zamanın verilmediği" gerekçesiyle adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Hodorkovski 10 yıl hapis yatmıştı

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Yukos'u, Rusya'nın en büyük özel petrol şirketine dönüştüren Mihail Hodorkovski bir dönem Rusya'nın en zengin iş adamıydı. Ancak Hodorkovski dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından yargılandığı davada suçlu bulunarak 10 yıl hapis yattı.

Ünlü iş adamı Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı özel af kararnamesiyle hapisten çıkmıştı.

Yukos'un iflas etmesinin ardından hisselerinin çoğunu devlete ait Rosneft şirketi devralmıştı.

Hollanda, Mahkeme, dolar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda Yüksek Mahkemesi Rusya'ya verilen 50 milyar dolarlık cezayı bozdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 15:39 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 15:04 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur 14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti 14:25 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
16:07 CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti
15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak         
15:33
İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor         
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı         
15:00
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hollanda Yüksek Mahkemesi Rusya'ya verilen 50 milyar dolarlık cezayı bozdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement