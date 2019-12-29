Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders 'jet hızıyla' Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenledi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders 'jet hızıyla' Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenledi - Son Dakika Dünya

Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders 'jet hızıyla' Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenledi

6 saat önce

Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, 'düşünce özgürlüğüne dikkat çekme amacıyla' birkaç saat içinde sonuçlanan Muhammed Peygamber konulu bir karikatür yarışması düzenledi.

Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders 'jet hızıyla' Muhammed Peygamber karikatür yarışması düzenledi, System.String[]

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, "düşünce özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla" birkaç saat içinde sonuçlanan Muhammed Peygamber konulu bir karikatür yarışması düzenledi.

Aşırı sağcı lider tarafından Cumartesi akşamı duyurulan karikatür yarışması, yaklaşık 4 saat sonra sonuçlandı.

Wilders, Pazar sabahı Twitter üzerinden, yarışmayı kazanan karikatürü paylaştı.

PVV lideri, Cumartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin, kendisini ölümle tehdit eden vaiz Khadim Hussain Rizvi'yi tutuklamayı reddetmesi üzerine, karikatür yarışması düzenlediğini duyurdu.

Hollanda'nın bu konuda yeterli baskı yapmadığını savunan Wilders, düşünce özgürlüğünün savunulmasına dikkati çekmek için, Muhammed Peygamber konulu yarışmayı tekrarladığını belirtti.

Yarışma kararının, kısa sürede uluslararası haber ajansları tarafından duyurulmasının ardından, düşünce özgürlüğü konusundaki mücadelesinin geniş kesimlerce duyulduğunu belirten aşırı sağcı lider, birkaç saat sonra yarışmanın sonucunu açıkladı.

Wilders, daha önce düzenlediği yarışmaya gönderilen bir karikatürün birinci olduğunu ve çizerine 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle, yarışmayı kazanan çizerin adı açıklanmadı.

PVV lideri, 2018 sonbaharında Hollanda Parlamentosu'nda düzenleyeceğini duyurduğu Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını, istihbarat birimlerinin uyarısı üzerine iptal etmişti.

Bu yarışma kararı nedeniyle Wilders, çok sayıda tehdit aldığını bildirdi. Yarışmaya tepki olarak Wilders'e suikast düzenlemek için Hollanda'ya gelen, 27 yaşındaki Pakistanlı Junaid I., Lahey İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı.

Junaid I., geçen Kasım ayında, ölümle tehdit ve düşünce özgürlüğüne saldırı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özgürlük Partisi, Hollanda, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:40 
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