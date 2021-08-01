Hollandalı bisikletçiler 4000. kilometreyi Kocaeli'de pedalladı - Son Dakika

Hollandalı bisikletçiler 4000. kilometreyi Kocaeli'de pedalladı

Hollandalı bisikletçiler 4000. kilometreyi Kocaeli\'de pedalladı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yola çıkan Silke de Jong ve Rens de Graaf, yolculuklarının 4 bininci kilometresini Kocaeli'de yaptılar.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yola çıkan Silke de Jong ve Rens de Graaf, yolculuklarının 4 bininci kilometresini Kocaeli'de yaptılar. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katılarak farklı bir deneyim yaşadıklarını söyleyen Hollandalı bisikletçiler, organizasyon için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

GÜZEL ATMOSFERE ORTAK OLDULAR

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Hollandalı bisikletçiler, bir başlarına çıktıkları turda böylesi geniş bir kitleyle pedal çevirmekten son derece mutlu olduklarını vurguladı. Dört bininci kilometreyi Kocaeli'de pedallamanın son derece keyif verici olduğunu belirten Silke de Jong, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Bizim gibi birçok bisiklet severle karşılaştık. Onlarla sürüş deneyimlemek son derece keyifliydi" dedi.

DÖNÜŞTE DE UĞRAYACAĞIZ

Kandıra'nın müthiş bir yer olduğunu söyleyen Jong, "Buranın çok güzel yerleri var. Deniz ve kumsal gerçekten çok harika. Mavi Bayraklı Plajları da görme imkanımız oldu. Gerçekten büyük özveri ile çalışılmış. Burada vakit geçirmekten son derece memnun olduk. Dönüş programımızda mutlaka yeniden uğrayacağız" ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİ GÜRCİSTAN

Amsterdam'dan yola çıkan Jong ve Graaf, Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Dört bininci kilometreyi Kocaeli'de pedallayan ve yollarına devam etmek için Festival'den ayrılan bisikletçiler, Karadeniz üzerinden Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Hollandalı bisikletçiler 4000. kilometreyi Kocaeli'de pedalladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollandalı bisikletçiler 4000. kilometreyi Kocaeli'de pedalladı - Son Dakika
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