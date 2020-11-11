Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not - Son Dakika

Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not

11.11.2020 17:52
Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not, System.String[]

"Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri" programı kapsımda Çorum'a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen ÇORBİS projesini inceledi.

" Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri" programı kapsımda Çorum'a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen ÇORBİS projesini inceledi.

Şehirde bisiklet kültürü ve sağlıklı yaşam için sporun yaygınlaştırılması amacıyla Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı bisiklet sistemi (ÇORBİS), Büyükelçi Kwaastenıet'ten tam not aldı. Kadeş Barış Meydanı'ndaki ÇORBİS istasyonunu gezen Kwaastenıet, proje hakkında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı. İncelemelerin ardından iki öğrenciye bisiklet hediye eden Hollandalı diplomat, daha sonra bisiklete binerek meydanda tur attı.

"Bisiklet yolları yapacağız"

ÇORBİS ile Çorum'da bisiklet kullanma alışkanlığını artırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şu anda 50 bisikletimiz, 8 istasyonumuz, 96 park yerimizi var. Tüm mahallelerden talep geliyor. Pandemi süreci olması nedeniyle hijyen noktasında gerekli önlemler alındı. Önümüzdeki süreçte gelen talepler doğrultusunda hem bisiklet, hem durak hem de istasyon sayımızı artıracağız. Daha önce bisiklet yolları konusunda bir çalışma yapılmadığı için problem yaşıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan her yola bisiklet yolu da yapılması için karar aldık" dedi.

"Projemiz ayrı bir heyecan getirdi"

Hollanda'da olduğu gibi Çorum'da bisikletin bir yaşam kültürü haline dönüşmesini arzu ettiklerini dile getiren Aşgın, "Bisikletin sadece sporda değil ulaşımda da aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Halkımızın yoğun ilgi ve talebi bizi cesaretlendiriyor. Önümüzdeki süreçte bu tür yatırımları, yol ağlarını çoğaltacağız. 8 kilometre bisiklet yolumuz. Daha önce bu hiç düşünülmemiş. Özellikle gençler arasında bu projemiz ayrı bir heyecan getirdi şehre" dedi.

"Hollanda da bisiklet günlük hayatın bir parçası"

Hollanda Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, Çorum'da yeni yapılacak yollara bisiklet yolu yapılması kararının cesurca olduğunu söyledi.

Hollanda'da 17 milyon kişi yaşarken 22 milyon bisiklet bulunduğuna dikkat çeken Kwaastenıet, "Bu kadar çok bisiklete binen olduğu için otomobille daha az kilometre yapıyoruz. Belçika'da da yaşadım. Kıyaslama yaparsak Hollandalılar kişi başı 7 bin kilometre otomobille daha az seyahat ediyorlar. Çünkü hep bisiklete biniyorlar. Hollanda da bisiklet günlük hayatın bir parçası. Hollandalılar dışarı çıktığında bir yere gideceğinde bisikleti kullanıyor. Hollanda da bisiklet alt yapısı çok fazla. Bu çok önemli. Bisiklet yolu yapmaya karar verdiyseniz bu gerçekten cesur bir karar" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not
Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not
Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not
Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not

Hollanda, Bisiklet, Türkiye, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not - Son Dakika


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