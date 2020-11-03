Hollandalı çift Kulp'un doğal güzelliklerine hayran kaldı - Son Dakika

Kulp ilçesini ziyaret eden Hollandalı çift, ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Hollanda'dan gelen Fred ve Mirjamss çifti, Kulp ilçesinin tarihi ve turistlik yerleri gezme fırsatı buldu.

Aylardan beri yollarda olduklarını ve Türkiye ve Kulp ilçesini çok beğendiklerini belirten çift, Türk halkının çok konuksever olduğunu kaydetti.

Çift, "Türkiye ve Kulp'u çok sevdik. İlçenin doğa güzelliklerine hayran kaldık. Burada iyi insanlarla tanışmanın mutluluğunu yaşadık." dediler.