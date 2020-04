Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor - Son Dakika

Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki 350 yat kapasiteli marinada, şu anda sadece Hollandalı Jakob Doorn (75) ve Maria Horward (69) çifti, yatlarında kalıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yatlarından ayrılamayan Hollandalı çiftin tüm ihtiyacı, marina personeli tarafından karşılanıyor.

Türk turizminin başkenti Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'e 17 yıldır gelen ve kış aylarını burada geçiren, sonrasında ise yatlarıyla Akdeniz turu yapan Hollandalı Jakob Doorn ve Maria Horward, ggeçen Eylül ayında, yeniden ilçeye geldi. Kış tatillerini geçiren çift, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların kapanmasının ardından Kemer'deki yatlarında kaldı. Aileleriyle internet üzerinde görüşen çift, burada mutlu ve sağlıklı olduklarını belirtti. 'Gamze' adlı köpekleriyle birlikte hayatlarına devam eden çiftin en büyük yardımcıları ise her an kendilerini ziyaret eden ilçe merkezindeki G- Marina'da görevli personel. Hiçbir eksikleri olmadığını belirten çift, 65 yaş üstü oldukları için yatlarında kaldıklarını, dünyanın en güzel evinde ve en güzel yerinde olduklarını kaydetti.

Jakob Doorn, Kemer'e 17 yıldır kış aylarında geldiklerini belirterek, "Yaz aylarında havalar ısınınca Akdeniz'de kalıyoruz, ama farklı yerlere de gidiyoruz, nereyi beğenirsek. Fakat sonunda buraya geri dönüyoruz. Buranın güzel bir havası var. Çok güzel bir panoraması var. Her istediğimizi yapıyorduk" dedi. Koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olduğunu aktaran Doorn, "Koronavirüs başladığında biz buradaydık ve burada kaldık. Ülkemize gidemiyoruz çünkü uçuşlar kapandı. Her şey durdu. Bizim için gerçekten problem değil. Burası bizim evimiz ve evimizde kalıyoruz. Kemer'de hiçbir kötü durum yok. Biz burada korunuyoruz her durumda. 65 yaş üstüyüz ve onlar bizim için her şeyi yapıyorlar. Yatta neye ihtiyacımız olursa hemen yapıyorlar. Kızım Avustralya'da yaşıyor. Maria'nın oğlu Hollanda'da ve benim oğlum da orada. Sürekli konuşuyoruz internet üzerinden. Herkes zaten evlerinde oturuyor ve bizim düşüncemiz en iyi yerde, evimizdeyiz" diye konuştu. Maria Horward ise buradaki marinayı sevdiğini belirterek, "Bizim için her şeyi yapıyorlar burada. Sadece söylememiz yeterli oluyor. Her şey için bize yardım ediyorlar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

G-Marina Teknik Müdürü Mert Tokaç, yat sahiplerinin yaklaşık 17 yıldır marinalarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"350 kişilik marinamızda şu anda teknesinde yaşayan tek yabancı çiftimiz. Bu hastalık nedeniyle ve 65 yaş üzeri olmalarından dolayı teknelerinden çıkmıyorlar. Biz de kendilerini günlük ziyaret ederek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. İsteklerini bizden listeyle talep ediyorlar. Biz de en kısa sürede temin ederek kendilerine ulaştırıyoruz. Burada yaşamaktan çok memnunlar. Burası gerçekten bir aile ortamı onlar için. Aileleriyle sürekli görüşüyorlar. Olası ihtiyaçlarını tekneden çıkmadıkları için marina ofis numaralarından bize ulaşarak bildiriyorlar. Bu zor dönemden, yardımlaşma ve dayanışma ile hep beraber kurtulacağımıza inanıyoruz."