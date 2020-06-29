Hollandalı çift Siirt'te kamp yaptı - Son Dakika

Hollandalı çift Siirt'te kamp yaptı
Dünya turu için Hollanda'dan yola çıkan çift, araçlarıyla geldikleri Siirt'in Baykan ilçesi Dilektepe kırsalında kamp yaptı.
Dünya turu için Hollanda'dan yola çıkan çift, araçlarıyla geldikleri Siirt'in Baykan ilçesi Dilektepe kırsalında kamp yaptı.
Hollanda'dan 6 ay önce dünya turu için araçlarıyla yola çıkan Eric Dee Beste ve kız arkadaşı Henri de Ette, Baykan ilçesi Dilektepe kırsalına geldi. Aylardan beri yollarda olduklarını ve Türkiye'yi çok beğendiklerini belirten çift, Türk halkının çok konuksever olduklarını dile getirdi. Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyünü beğendikleri için burada kamp yapmaya karar verdiklerini belirten Hollandalı çift, "Türkiye'yi ve Siirt'i çok sevdik. Doğayla baş başa yaşamak çok güzel bir şey. Ev haline getirdiğimiz aracımızla dünyayı geziyoruz. Sonraki rotamız Kuzey Irak. Yaklaşık dört aydır Türkiye'deyiz. Şimdi de Baykan'dayız. Burada kamp yapıyoruz. Doğa ile baş başa günlerimizi geçiriyoruz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:32 Kaynak: İHA
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