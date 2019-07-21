Son Dakika Haberleri: Hollandalı çift, tanıştıkları plajda 5 yıl sonra evlendi
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Hollandalı çift, tanıştıkları plajda 5 yıl sonra evlendi

5 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıl önce tatil yaparken tanışan Hollandalı çift, tanıştıkları Ayışığı Koyu'nda evlendi.

Hollandalı çift, tanıştıkları plajda 5 yıl sonra evlendi, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıl önce tatil yaparken tanışan Hollandalı çift, tanıştıkları Ayışığı Koyu'nda evlendi.
Hollanda'da internet üzerinden tanışan Christian Van Deijzen (42) ve Tatjana Rodrigues (38), 2014 yazında Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapmaya ve yüz yüze görüşmeye karar verdi. İkisi de farklı günlerde Antalya'ya gelen Hollandalı çift, Kemer ilçesinde otellere yerleşti. Çift, ilk kez Ayışığı Koyu'ndaki Qualista Beach'te buluştu ve yüz yüze görüştü. Birbirlerine aşık olan çift, yaz tatillerinin büyük bölümünü Ayışığı Koyu sahilinde geçirdi. Hollandalı çift, ilerde evlenmeye karar verirlerse düğünlerini ilk görüştükleri yer olan Ayışığı Koyu'nda yapmak için sözleşti.
İlk tatillerinin ardından hayran kaldıkları Türkiye'ye yılda 2 kez gelmeye başlayan Christian Van Deijzen ve Tatjana Rodrigues bu yıl evlenmeye karar verdi. Hollandalı çift, 5 yıl önce söz verdikleri gibi Ayışığı Koyu'nda evlendi. Düğün törenlerine damat ve gelinin yakınları da katıldı.


Antalya, Kemer, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
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