Hollandalı de Nederlandsche Bank köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Hollandalı de Nederlandsche Bank köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi

01.07.2022 17:19
Hollandalı de Nederlandsche Bank köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi

Hollandalı de Nederlandsche Bank, kurumun kuruluşu ve geçmişindeki köle ticareti faaliyetleri sebebiyle özür diledi.

Hollandalı de Nederlandsche Bank, kurumun kuruluşu ve geçmişindeki köle ticareti faaliyetleri sebebiyle özür diledi.

Amsterdam Oosterpark'taki Hollanda Ulusal Kölelik Ulusal Kölelik Tarihi Anıtı önünde kölelik sisteminin kaldırılışının yıl dönümü sebebiyle yapılan törene katılan de Nederlandsche Bank CEO'su Klaas Knot, "Kölelik sisteminin kurbanlarına ve ailelerine özürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Knot, "Hollanda, Surinam, Karayip Denizi'ndeki Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten St Eustatius ve Saba adalarında köleleştirilen ve hala köleliğin acılarını çekenlerden özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Haleflerinin kişisel sebeplerle insanları ten renklerine göre ayırdığına değinen Knot, banka yöneticilerinin birçok kez ticari kazancı önceleyerek köleliğe göz yumduğunu belirtti.

De Nederlandsche Bankasının kuruluşunda kullanılan sermayenin bir kısmının köle ticaretiyle elde edildiğini aktaran Knot, "kurumsal" olarak köle ticaretine katkı sağladıklarını kaydetti.

Knot, verdiği kredilere karşılık kölelerin zorla çalıştırılmasıyla elde edilen ürünleri ve mahsulleri alarak bankanın köle ticaretinden gelir elde ettiğini dile getirdi.

Özür mesajının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Knot, "Banka, özür dilemekle yetinmeyip daha kapsayıcı bir geleceğin inşası için çalışıyor." dedi.

Hollanda'nın kölelik tarihi

Hollanda, Amerika kıtasından Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar birçok bölgede sömürgecilik yaptı.

17. yüzyıldan itibaren Afrika kıtasında sömürge oluşturmaya başlayan Hollanda; Fildişi Sahili, Gana, Güney Afrika, Angola, Namibya ve Senegal'de birçok koloni kurarak bu ülkelerdeki doğal ve insani kaynakları kullandı.

Hollanda'nın Afrika'daki sömürge izlerinden en bilineni Khoikhoi halkına yönelik katliamları oldu. Hollanda, 1659, 1673 ve 1674-1677'de Khoikhoi'yi köleleştirmek için büyük katliamlar yaparak binlerce Afrikalıyı öldürdü, evlerine ve arazilerine el koydu ve köle olarak kaçırdı.

Hollanda, Asya'daki köle ticaretini de elinde bulunduruyordu. Madagaskar, Endonezya, Hindistan ve Sri Lankalı köleler çalıştırıldı. Bazı dönemlerde sömürgelerdeki bir Hollandalıya yaklaşık 200 köle düştüğü görüldü.

Hollandalıların Asya'da da yaklaşık 1 milyon 135 bin kişiyi köleleştirdiği tahmine ediliyor.

Batı Avrupa'da köleliğin yasaklanmış olmasına rağmen köle tacirleri Atlantik ötesi köleliği devam ettirdi. 1654'te Brezilya'yı tekrar Portekiz'e kaybeden Hollanda, Karayipler'deki Curaçao'yu köle ticaretinde önemli bir istasyon haline getirdi.

Hollanda 1814'te resmi olarak köle ticaretini sona erdirse de Surinam ve Hollanda Atilleri'nde köleliğin resmi olarak kaldırılması ve kölelerin özgürleştirilmesi 1 Temmuz 1863'te gerçekleşti.

Ancak ülkede 1 Temmuz 1873'e kadar kölelik fiilen devam ederken bu tarihe kadar Surinam'da 33 bin, Hollanda Antilleri'nde de 11 binden fazla köle zorla ve ücretsiz çalıştırılmaya devam etti.

Hollanda, her yıl 1 Temmuz'da eski sömürgeler ve Hollanda'nın bazı şehirlerinde Keti Koti (kırık pranga) Bayramı olarak kutlanıyor.???????

YORUMLAR
500
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı WADA Başkanı Witold Banka'dan bakan Kasapoğlu'na teşekkür mektubu Açıklaması WADA Başkanı Witold Banka'dan bakan Kasapoğlu'na teşekkür mektubu Açıklaması
Kaynak: AA

Hollanda, Surinam, Afrika, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı de Nederlandsche Bank köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:39:23. #1.13#
SON DAKİKA: Hollandalı de Nederlandsche Bank köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement