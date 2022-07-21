40 derece üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık, ülkenin bu yılki orman yangınlarını daha da şiddetlendirdi.

Kaynak: AA

Hollanda, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı - Son Dakika

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