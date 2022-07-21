Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı

21.07.2022 19:58
Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı

Hollanda merkezli Land Life firması, İspanya'nın Aragon bölgesindeki Ateca ormanında çıkan ve 14 bin hektar alana yayılan yangının, firmaya bağlı yerel işletme sebebiyle çıktığını açıkladı.

Hollanda merkezli Land Life firması, İspanya'nın Aragon bölgesindeki Ateca ormanında çıkan ve 14 bin hektar alana yayılan yangının, firmaya bağlı yerel işletme sebebiyle çıktığını açıkladı.

Amsterdam merkezli Land Life firması, internet sayfasından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Aragon bölgesindeki Ateca ormanında çıkan yangından sorumlu olduğunu bildirdi.

Ateca ormanında yeniden ağaçlandırma projesi kapsamında Hollandalı firmaya bağlı çalışan yerel bir işletmenin, ormandaki çalışması sırasında yangını başlattığı belirtildi.

Açıklamada, kepçeyle zeminde kazı işlemi yapıldığı sırada çıkan yangın sebebiyle yaklaşık 14 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu kaydedildi.

İtfaiye ve yerel makamların yangından ivedilikle haberdar edildiğine değinilen açıklamada, firma nezdinde inceleme başlatıldığı vurgulandı.

Yangınlar devam ediyor

Uluslararası basındaki haberlere göre, İspanya 21'i endişe verici durumdaki 38 yangınla mücadele ediyor.

Yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

40 derece üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık, ülkenin bu yılki orman yangınlarını daha da şiddetlendirdi.

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Kaynak: AA

Hollanda, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı firma İspanya'daki orman yangınından sorumlu olduğunu açıkladı - Son Dakika

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