Hollandalı Firma İzmir'de Yatırım Olanaklarını İnceledi

Dünyadaki en başarılı tarım uygulamalarına imza atan ülkelerden olan Hollanda'dan gelen ve Türkiye'de çiftlik zinciri kurmak isteyen şirket yetkilileri, İzmir'deki yatırım olanaklarını inceledi.

Dünyadaki en başarılı tarım uygulamalarına imza atan ülkelerden olan Hollanda'dan gelen ve Türkiye'de çiftlik zinciri kurmak isteyen şirket yetkilileri, İzmir'deki yatırım olanaklarını inceledi.



İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollandalı şirket yöneticileri, Türkiye'de yapacağı yatırım için İZTO'yu ziyaret ederek kentin yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi aldı.



Şirketin sahibi Cors Den Engelsen Heemskerk ve Dünya Türk İş Konseyi Üyesi Avrupa Konsey Üyesi Mehmet Yamaç'ın beraberindeki heyetle gerçekleştirilen toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve oda üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşan Oğuz Özkardeş, yüzde 16(lık pay ile Türkiye'ye en çok doğrudan yabancı yatırım yapan ülke olan Hollanda ile tarım ve hayvancılık sektöründe de işbirliğini arttırmak istediklerini vurguladı. İZTO'da tarım, gıda ve hayvancılık alanında 10 bini aşkın üyenin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Özkardeş, "Bu sektöre özel önem veriyoruz. İzmir'in tarım ve hayvancılıkta muazzam bir potansiyeli var. Tarım sektöründe yatırım yapacak uluslararası şirketler için en ideal adresin İzmir olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Cors Den Engelsen Heemskerk de, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründe dünya lideri olabilecek kapasiteye sahip olduğuna inandıklarını vurguladı. Heemskerk, İzmir'i sevdiğini, çiftlik zincirinin yatırım planında İzmir'in ilk sırada yer aldığını belirtti.

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