HOLLANDALI FUTBOLCU VAN DER WİEL'İN DOLANDIRILMASI DAVASINDA MÜTALAA

FENERBAHÇE'nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'i, toplamda 3 milyon 165 dolar ve 743 bin euro alarak dolandırdıkları iddia edilen menajer Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner hakkındaki davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanık hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 2'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan katılan olmadı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, şikayetçi Wiel'in imaj danışmanlık amacıyla sanıklarla tanıştığı, sanıkların kendilerini Tarabya Otel'in sahibi olarak ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını kaydetti. Sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanının amcası olduğunu ve kendisine Türkiye'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini, Floyd'u da getirebileceğini söylediği anlatılan mütalaada, sanık Ümit'in kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı siteden villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin Euro para aldığı öne sürüldü. Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri, ancak sözleşmede tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen şikayetçinin daha fazla parayı sanıkların hesabına yolladığı belirtildi. Savcı, sanıkların şikayetçiyle tanıştıkları andan itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçinin yabancı olmasından ve kendilerini olduklarından farklı tanıtarak hileli hareketlerle "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan 5 yıldan 17 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların "Tehdit" suçuna ilişkin ise yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesi talep edildi.

WİEL'İN AVUKATI: "SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi Gregory Kurtley Van der Wiel'in avukatı, savcının görüşüne katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanıkların savcının görüşüne karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

- İstanbul