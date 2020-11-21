Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı - Son Dakika

Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı

21.11.2020 12:49

AB Savunma Bakanlarının Zoom üzerinden gerçekleştirdiği gizli toplantıya sızan gazetecinin ortaya çıkardığı güvenlik açığı olay yarattı. Yaşanan olaydan sonra gizli toplantı apar topar iptal edilirken bu tür üst düzey çevrimiçi toplantıların güvenliği tartışmaya açılmış oldu. Gazeteci ise ekrana yansıyan kodu görerek toplantıya girdiğini söyledi.

27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin savunma bakanlarının dün gerçekleştirdiği gizli çevrimiçi toplantıda yaşanan ilginç olay uluslararası basında ve sosyal medyada çok konuşuldı. Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci AB Savunma Bakanları'nın çevrimiçi video toplantısında bir anda ortaya çıkarak herkesi şoke etti.

EKRANA YANSIYAN GÜVENLİK KODUNU GÖRDÜ

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in Twitter'da yaptığı fotoğraflı toplantı paylaşımını gören Daniel Verlaan, bakanın bilgisayar ekranındaki yansımadan toplantıya erişim sağlayan 6 haneli güvenlik koduna erişerek toplantıya kolayca katılım sağladı.

BORREL NE OLDUĞUNU ANLAMADI: SEN KİMSİN?

Toplantının ortasında ekranlarında bir anda Verlaan'ı görünce şoke olan bakanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Toplantıda yer alan AB yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Daniel Verlaan'ı ekranda görünce 'Sen kimsin?' diye sorarken toplantıdaki bakanlara 'Toplantımıza dışarıdan müdahale var' uyarısını yapmayı ve konuşmaları durdurmayı da ihmal etmedi.

Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı

"ŞU ANDA GİZLİ BİR TOPLANTIDA OLDUĞUNUN FARKINDA MISIN?

Daniel Verlaan ise "Merhaba, toplantınızı böldüğüm için özür dilerim, hemen aranızdan ayrılacağım" derken Borrell gazeteciye "Nasılsın? Şu anda gizli bir toplantıda olduğunun farkında mısın?" diye sordu. Borrell ve Daniel Verlaan arasındaki bu konuşmalar sırasında arka planda toplantıda yer alan bakanların kahkaha attıkları duyuldu. Borrell'e teşekkür ederek toplantıdan ayrılan Hollandalı gazeteci daha sonra yaşadıklarını Twitter sayfasından takipçileriyle de paylaştı.

Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı

GAZETECİNİN KONUYU ANLATAN PAYLAŞIMLARI SİLİNDİ

Zoom toplantı kodunun yansımasını Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in ekranında gördüğünü ve birkaç denemeden sonra kolayca toplantıya katıldığını anlatan gazetecinin bu paylaşımıyla birlikte Ank Bijleveld'in Tweet'inin silindiği de dikkatlerden kaçmadı.

"KAHKALARA KANMAMALIYIZ, BU CİDDİ BİR GÜVENLİK SORUNU"

Daniel Verlaan'ın şoke eden 'baskınının' ardından toplantı güvenlik gerekçesiyle iptal edilirken Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bir açıklama yaptı. Rutte, yaşananlardan sonra tüm bakanlarını uyararak "Bu olay bize Twitter paylaşımlarımız konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini anımsatmalı" derken AFP'ye açıklama yapan bir AB yetkilisi de "Olay esnasında duyulan kahkahalara kanmamalıyız, bu çok ciddi bir güvenlik sorunu" ifadesini kullandı.

Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı

Avrupa Birliği, Hollanda, Twitter, Rtl, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı - Son Dakika Dünya


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