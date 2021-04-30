Hollandalı genç İslamiyet'i seçti - Son Dakika

İslamiyet'i seçen Hollanda uyruklu Maik Roelof için Hendek ilçesinde tören düzenlendi.
İlçe Müftüsü Murtaza Gür öncülüğünde düzenlenen merasime, gencin annesi ve arkadaşları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Müftü Gür'ün İslam'ın esaslarına dair sunduğu özet bilgiler tercüme edildi.
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Maik, Meriç ismini aldı.
Daha sonra Müftü Gür, gence ihtida belgesi ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Kaynak: AA
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