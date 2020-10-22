Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü - Son Dakika

Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü

22.10.2020 21:03
Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü, System.String[]

Hollandalı hacker Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının şifresini 5'inci denemesinde doğru tahmin ederek hesaba eriştiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Hollandalı hacker Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının şifresini 5'inci denemesinde doğru tahmin ederek hesaba eriştiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Hollanda'da yerel yayımlanan de Volkskrant'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump'ın 87 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabının şifresi, Victor Gevers isimli bir hacker tarafından tahmin edilerek ele geçirildi.

Gevers, de Volkskrant'a yaptığı açıklamada, "Amerika'yı yeniden harika yap" olarak bilinen "Make America great again" sloganın kısaltması "maga2020!"yi deneyerek Trump'ın hesabına eriştiğini belirtti.

Haberde, Victor Gevers'in, Donald Trump'ın hesabına erişmeye çalışırken 5'inci denemesinde şifreyi çözdüğü de belirtildi.

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin aktifleştirilmediği bilgisi de aktarıldı.

Gevers, "4'üncü denemeden sonra hesabın bloke olmasını bekliyordum ama herhangi bir ek bilgi sorulmadan 5'inci denememde şifreye ulaştım" ifadesini kullandı.

Trump'ın hesabına giriş yapıp ekran görüntüsü alan Victor Gevers, bunları aylık yayın yapan Vrij Nederland dergisiyle paylaştı.

Durumun anlaşılması üzerine Amerikan Gizli Servisi Gevers'e ulaşarak, Hollandalı hackerdan bilgi aldı.

Sonrasında ABD'li yetkililerin iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirerek Donald Trump'ın Twitter hesabını daha güvenli hale getirdikleri belirtildi.

Habere göre, Trump'a hesabına nasıl eriştiğini anlatan bir e-posta da yollayan Victor Gevers, ABD Başkanı'na daha güvenli bir şifre kullanması tavsiyesinde bulundu.

Şirketlerin kendi sistemlerine sızması ve güvenliklerini test etmesi amacıyla anlaştıkları "Ahlaklı Hacker" olarak çalışan Gevers'in daha önce ele geçirdiği bilgiler arasında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan 2,7 milyon kişiye ait kimlik bilgilerinin de olduğu kaydedildi.

Trump'ın şifresi daha önce de tahmin edilmişti

Haberde, Trump'ın Twitter şifresinin daha önce de Hollandalı hackerlar tarafından ele geçirildiğine yer verildi.

2016 yılında aralarında Victor Gevers'in de olduğu 3 hackerin ele geçirdiği Donald Trump'ın Twitter şifresinin "yourefired" (kovuldun) olduğu hatırlatıldı.

Daha önce ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin Twitter hesapları ele geçirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Hacker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü - Son Dakika

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