Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği

Kayseri'de, Pınarbaşı Belediyesi ile Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneğinin katkılarıyla bedensel engellilere 84 akülü araç, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtım törenine, Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya, engeli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunluoğlu, Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneğinin katkılarıyla Kayseri'de bedensel engellilere 84 akülü araç, 50 de tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirtti.

Gelecek yıllarda bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uzunluoğlu, desteklerinden dolayı Hollanda Türk Federasyonuna, başkanlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Tahsin Çetinkaya da bugüne kadar birçok engelli bireye tekerlekli sandalye ve akülü araç ile destek olduklarını anlattı.

Hollanda'daki hayırsever vatandaşların katkıları ile alınan araçları engelli bireyle teslim etmek için Kayseri'ye geldiklerini belirten Çetinkaya, "Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan artık çıkmıştır. Ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıyı vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada dağıtacağımız araçlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engelli bireylere araçları teslim edildi.