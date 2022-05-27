Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği

27.05.2022 16:49
Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği

Kayseri'de, Pınarbaşı Belediyesi ile Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneğinin katkılarıyla bedensel engellilere 84 akülü araç, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Kayseri'de, Pınarbaşı Belediyesi ile Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneğinin katkılarıyla bedensel engellilere 84 akülü araç, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtım törenine, Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya, engeli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunluoğlu, Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Derneğinin katkılarıyla Kayseri'de bedensel engellilere 84 akülü araç, 50 de tekerlekli sandalye hediye ettiklerini belirtti.

Gelecek yıllarda bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uzunluoğlu, desteklerinden dolayı Hollanda Türk Federasyonuna, başkanlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Tahsin Çetinkaya da bugüne kadar birçok engelli bireye tekerlekli sandalye ve akülü araç ile destek olduklarını anlattı.

Hollanda'daki hayırsever vatandaşların katkıları ile alınan araçları engelli bireyle teslim etmek için Kayseri'ye geldiklerini belirten Çetinkaya, "Engelli bireylerimiz sadece ailelerini ilgilendiren bir problem olmaktan artık çıkmıştır. Ülkemizde artık engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, toplumda gerçek yerlerini almaları için her türlü katkıyı vermeye ve bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün burada dağıtacağımız araçlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engelli bireylere araçları teslim edildi.

Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği
Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği
Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği
Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği
Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği

YORUMLAR
500
Bulgaristan sınırında oluşan tır yoğunluğu normale döndü Bulgaristan sınırında oluşan tır yoğunluğu normale döndü Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı Engelli vatandaşlara 84 akülü, 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı
Kaynak: AA

Hollanda, Kayseri, Tragger, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Hollandalı hayırseverlerden Kayseri'deki engellilere araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement